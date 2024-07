A kereskedelmi környezet határozza meg, hogy mit vehetünk le a boltok polcairól, mi kerül az asztalainkra. Lázár János szerint ez az egészségünk állapotát is befolyásolja.

Lázár János szerint a kereskedelem ugyan szabad üzleti vállalkozás, de az nem lehet magasabb rendű cél, mint az emberek egészsége. Illusztráció: Shutterstock

Fotó: Kwangmoozaa

Szemetet adnak el a magyaroknak

– A nagy és gazdag nyugati multicégek, így például a Coca-Cola is nem korrekt módon jár el velünk szemben. Mindez azt a vélelmet erősíti, hogy a külföldi élelmiszeripari cégek szemetet adnak el a magyaroknak. Ezt egy Kormányinfón mondtam. Akkor minden érintett csak hárított, meg süketelt. Most meg ezt olvasom: „több mint dupla annyi igazi narancslé van az olaszországi Fantában, mint a hazaiban, az íze és a színe is más – írta.

Megjegyezte, szerinte nem kell cukros üdítőt inni, de ha valaki erre akarja költeni a pénzét, hát tegye. – Az viszont nem járja, hogy a magyarok Fanta helyett csak hantát kapjanak a Coca-Cola vállalatcsoporttól – szögezte le Lázár János.

Szigorítaná a vonatkozó törvényt

A miniszter szerint az az állami hivatal, amelyik elfogadja azt a magyarázatot, hogy a gyártó szerint ezek a magyar igények, "minden feladatára alkalmatlan", mint ahogy az is, aki ezeknek a cégeknek hízeleg újabb befektetésekért. Ezért Lázár szerint az élelmiszerek minőségét szabályozó törvényt szigorítani kell.

– Biztosítani kell, hogy fogyasztóként képesek legyünk nyomon követni az élelmiszerek útját és egységesen kell fellépni a beszállítókat kihasználó, a vásárlókat meg lehúzó kereskedelmi szereplőkkel szemben. A kereskedelem szabad üzleti vállalkozás, de az nem lehet magasabb rendű cél, mint az emberek egészsége – fogalmazott.

Lázár szerint átverik a hazai fogyasztókat

a politikus úgy ítélte meg, a SPAR, a Lidl és az Aldi leuraltak és letaroltak mindent, a tömegtermékek esetében nem érdekli más őket, csak az, hogy minél többet eladjanak. Ez pedig kiszolgáltatottá teszi a magyar embereket.

– Átvernek minket a minőséggel, a legnagyobb baj viszont az egészségre is ártalmas élelmiszerekkel van. Azzal, hogy a külföldi láncok sokszor a Nyugat-Európában már eladhatatlan szemetet próbálják ránk sózni – állította.