Felújítják, illetve 36 négyzetméterrel bővítik is a mindszenti Szabadság téri óvodát. Átcsoportosítják a helyiségeket, több lesz a gyermekmosdók száma, kialakítanak egy önálló személyzeti pihenő teakonyhát és mosókonyhát. A József Attila utca felőli bejáratot szintén átalakítják. A korszerűsítéssel érintett épületrésznél álmennyezetet telepít a kivitelező, megújul a csempe- és a hidegpadlóburkolat, lesz akadálymentes illemhely, kicserélik a homlokzati nyílászárókat is. Fentieken túl lesz részleges tetőfelújítás is, illetve napelemek telepítése is a terv része, valamint beüzemelnek a korábbi korszerűtlen kazánok helyett kettő újat. Cserélik a lapradiátorokat és világítótesteket szerelnek fel, a vizesblokkokban pedig elszívó ventilátorokat telepítenek.

Képalá: Átalakul a Szabadság téri óvoda. Fotó: Mindszent Város Önkormányzata