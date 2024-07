A Villeroy & Boch Magyarország Kft. támogatásával folytatódhat Hódmezővásárhelyen az óvodai mosdófelújítás.

Mosdófelújítás után így néz majd ki a Pál utcai Óvoda mosdója. Illusztráció: Villeroy & Boch Magyarország Kft.

Elsőként a Malom utcai intézményt támogatták

Ezúttal a Pál utcai Óvodában kezdődhet a mosdófelújítás. Színes lesz, és a kisgyermekek számára könnyen használható. Nyár végén már használatba is vehetik a kicsik.

Fennállásának 50. évfordulója alkalmából a hódmezővásárhelyi Villeroy & Boch Magyarország Kft. óvodai mosdófelújítási programba kezdett a városban, amelynek keretében elsőként a Malom Utcai Óvoda, majd a Szeremlei Sámuel Református Óvoda mosdói újultak meg az elmúlt években.

Újabb óvodában lesz mosdófelújítás

A felújítások a nyári szünetben a Pál Utcai Óvoda két mosdójában folytatódnak. Ahogy a két korábbi óvoda esetében is, a vállalat ezúttal is a hódmezővásárhelyi önkormányzat javaslatának figyelembevételével döntött az óvoda kiválasztásakor. Az 8 mosdót és 8 vécét tartalmazó mosdótervezésekor különös figyelmet kapott, hogy óvodásoknak készül, ennek megfelelően színekben gazdag és gyermekek számára könnyedén használható megoldásokat terveztek a cég munkatársai, például gyermek fali vécét építenek be, gyermek csaptelepeket szerelnek fel. Fontos szempont volt a fenntarthatóság is, így víztakarékos megoldásokat kerestek.

A nyári zárás alatt készül el a munka

A nagy óvodai mosdó mellet megújul a mozgáskorlátozott WC is, ahova szintén a legkorszerűbb termékek kerülnek.

A munkálatok hétfőn kezdődnek, várhatóan 4 hétig tartanak, az óvoda nyári szünete után, augusztus közepétől birtokba vehetik az óvodások az átalakított és megújult mosdót.