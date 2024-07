Míg egy évvel ezelőtt drasztikus, 45 százalékos visszaesésről tudtunk beszámolni a házasodási kedv tekintetében, addig az idei első negyedév adatai bizakodásra adnak okot, ugyanis 25 százalékkal több frigy köttetett Csongrád-Csanád vármegyében.

Több frigy köttetett, összesen 287 pár kötött házasságot idén március végéig Csongrád-Csanádban. Illusztráció: Shutterstock

Országosan több frigy köttetett

2024 első három hónapjában 287 pár kötött házasságot, számuk 57-tel, 25 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A növekedés az országos 13 százaléknál jelentősebb volt

– számolt be a vármegyei adatokról a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kiadványában. Kitértek arra is, hogy országos szinten 7069 pár fogadott örök hűséget és Budapest kivételével minden vármegyében nőtt a házasságra lépő párok száma. A vármegyénkkel szomszédos Békésben 6,3 százalékos, míg Bács-Kiskun 7 százalékos volt a növekedés.

Kevesebb gyermek született

A gyermekvállalási kedv viszont nem élénkült. A KSH előzetes adatok alapján azt közölte, hogy I. negyedévben 19 ezer 289 gyermek született hazánkban, ami 9,3 százalékos csökkenést jelent 2023 azonos időszakához mérten. A fővárost és a vármegyéket összegző kiadványukból kiderül az is, hogy mindössze várom vármegyében jött több gyermek a világra, ám egyik sem régiónkban található. Csongrád-Csanádban 701 gyermek született idén március végéig, így az élveszületések száma 14 százalékos csökkenést mutatott.

Tovább fogy a lakosságszám

Az év első három hónapjában 33 ezer 565 fő hunyt el. A halálozások száma országos szinten 3,9 százalékkal mérséklődött az előző év azonos negyedévéhez képest

– írta a KSH. Ugyanezen időszakban Csongrád-Csanádban 1426 fő hunyt el. Ez négy és fél százalékos csökkenést jelent, ami jobb, mint az országos adat.

Mindent egybevetve elmondható, hogy a természetes népmozgalmi folyamatok egyenlegeként az ország népessége 14 ezer 276 fővel fogyott. Ezen belül vármegyénk lakosságszáma 725 fővel csökkent, ami 6,3 százalékkal meghaladta a 2023. I. negyedévi értéket.

Persze, ez utóbbi adat nem újdonság, az év eleji adatok birtokában is arról tudtunk beszámolni, hogy 15 falu kivételével minden vármegyei településen kevesebben élnek, mint egy évvel korábban. Visszább tekintve is ugyanilyen a helyzet, a két népszámlálást közti időben a vármegye 60 településéből mindössze kilenc tudta gyarapítani lakosságszámát. Ebben a tekintetben országosan is megfigyelhető folyamatok zajlottak Csongrád-Csanádban is, nevezetesen, hogy a nagyvárosokban csökkenés, vonzáskörzetükben pedig jellemzően gyarapodás jellemezte a lakosságszám-változást.