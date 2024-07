A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint január és június között 7,5 millió vendég 17,8 millió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken, ami 7,6 százalékkal szárnyalta túl a tavalyi rekordév első félévi értékét. A vendégéjszakák közel kétharmada vidéken keletkezett. A fővároson túli szálláshelyek 10,7 milliós szálláshelyi forgalma az első félévben közel 4 százalékkal múlta felül a 2023. évit, az erősödéshez a külföldi vendégéjszakák 7,2 százalékos emelkedése is hozzájárult. Bár Szeged és környéke nem tartozik a legnépszerűbb turisztikai célpontok közé – a TOP 5-ben Hévíz, Hajdúszoboszló, Bük, Siófok és Zalakaros szerepel – vármegyénkben is érzékelhető volt a forgalomnövekedés.

A szegedi nagy szállodákban is több most a vendég

– A tavalyi év valóban rekord volt bevételben és nyereségben egyaránt, az első félévben pedig az előző év azonos időszakához képest jobban teljesítettünk. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy az elvárásokat alulmúltuk: arra számítottunk, nagyobb ugrás lesz idén – mondta el lapunknak Szél Friderika, a Novotel Szeged igazgatóhelyettese.

Az arányokkal kapcsolatban megjegyezte, a belföldi vendégek aránya kissé csökkent, a külföldieké pedig nőtt. – Ennek okait még keressük, valószínűleg a magyarok vásárlóerejének csökkenését mutatja ez a trend. A külföldiek esetében a Novotel brand előny, hiszen az világszerte ismerik és szívesen választják – tette hozzá.

Hasonlók a tapasztalatok az Art Hotelben is. Tar Zsuzsanna igazgató úgy fogalmazott, az első hat hónapban mérsékelt bevételnövekedést látnak.

– Az árainkban átlagosan 4 százalék alatti emelést tudtunk végrehajtani, vagyis a piac nem igazán mozdult. A foglaltság pedig nagyjából a tavalyi évnek megfelelő – tette hozzá.

Sok szálláshelynek rosszabbul megy, mint egy éve

Mindkét nagy szegedi szálloda egyébként a vendéglátásban látja a potenciálnövekedés forrását. Az Art Hotelben ennek bevétele már most is nőtt a szegedi sportrendezvényeknek köszönhetően, a Novotelben pedig kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek az étterem, bár és terasszolgáltatásra, hogy ne csak a szállóvendégeket, hanem a szegedieket is vendégül tudják látni.

Nem mindenkinek vannak egyébként hasonlóan pozitív tapasztalatai. Illés-Németh István, az Illés Hotel tulajdonosa azt mondta, lényegesen gyengébb volt ez a félév, mint az egy évvel ezelőtti, és ezt hallja sok más kollégától is országszerte.

– A kiemelt események hétvégéi természetesen most is telt házasak, viszont amikor alacsony a foglaltságunk, le kell vinnünk az árakat annak érdekében, hogy legyen vendég. A személyzet bére és a rezsi ugyanis nem lesz kevesebb attól, hogy kisebb a forgalom, vagyis jobban megéri az olcsóbb teltház, még úgy is, hogy a bevételünk a napi árazással csökken. Ez viszont azt eredményezi, hogy már most látszik: nem fogjuk tudni elérni a tavalyi eredményeket – jelentette ki.