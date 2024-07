– Idén ezt várhatóan ötven gyerek után folyósítjuk – mondta Galgóczkiné Krobák Mária, Kövegy polgármestere arról a faluban igényelhető támogatásról, ami tanévkezdés előtt jelenthet segítséget. A településnek a legfrissebb hivatalos nyilvántartás szerint 365 lakója van.

Szinte minden iskolás családja kérni szokta a támogatást Kövegyen.

Fotó: Havran Zoltán

Tanévkezdés 10 ezerrel

Mint korábban röviden beszámoltunk róla, a támogatás összege fejenként 10 ezer forint. Ezt a kövegyi lakóhellyel rendelkező, bölcsődébe, óvodába, általános vagy középiskolába, illetve egyetemre járók szülei kaphatják meg a beiskolázás megkönnyítése érdekében. A család jövedelmi viszonyait nem vizsgálják – az egyetlen feltétel az, hogy nappali rendszerű oktatásban vegyen részt a gyerek.

Értesítés levélben

Megtudtuk, a lehetőségről minden érintett családot már korábban, levélben tájékoztatott az önkormányzat. Ehhez mellékelték azt a nyilatkozatot is, amit a polgármesteri hivatalba kell kitöltve és aláírva augusztus 9-ig visszajuttatni. A felhívást persze az önkormányzat közösségi oldalán, illetve honlapján is közzétették – utóbbiról a nyilatkozat is letölthető, kinyomtatható. Ha a nebuló 16 évesnél idősebb, iskolalátogatási igazolást kell a nyilatkozathoz csatolni. Aki pedig a 18. évét is betöltötte – ők jellemzően valamelyik felsőoktatási intézmény hallgatói – , természetesen már a maga nevében tud eljárni.

Mindenki kérni szokta

Ezt a fajta támogatást Kövegyen már hosszú évek óta biztosítja az önkormányzat. Galgóczkiné azt mondta a Délmagyarországnak, hogy a tapasztalatok szerint mindenki kérni szokta, aki megfelel a feltételeknek.

– Ha egy családban van 2-3 gyerek, az összeg már jelentős – hangsúlyozta.

Az erre a célra szánt pénz egyébként a falu költségvetésének sem csekély hányada. Idén, mivel az érintettek száma 50 fő, félmilliót kell majd kiosztani, Kövegy pedig összesen 32 millióból gazdálkodik.