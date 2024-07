Az út 15 tonna terhelésű, ami egyébként az áthaladó forgalom mellett turisztikai- és mezőgazdasági célokat is használ, nincs lezárva, már lehet közlekedni rajta. Használják is. Sokan kerékpárral, mások személyautóval próbálták ki az új szakaszt. Már az első műszaki mentésen is túl vagyunk. A tábla tilalma ellenére egy román rendszámú kamion is behajtott az új útra. Ráadásul, nem tudjuk miért, talán meg akart fordulni, lement róla, és a szántóföldön elsüllyedt. Nagy teherautóval és munkagéppel húzták vissza az útra