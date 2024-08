– Nagyon sok panaszt kapok rendszeresen a szomszédoktól, környékbeliektől egyes önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban. Nem csak a saját választókerületemből – indokolta meg Czirbus Gábor, amikor azt kérdeztük tőle, miért fordult a nyilvánossághoz ilyen szokatlan módon. A bejegyzéshez a 7. választókerület önkormányzati képviselője néhány önkormányzati bérlemény fotóját is mellékelte – az egyébként a posztból nem derül ki, ezekre is futott-e be panasz.

Czirbus Gábor bejegyzését ilyen önkormányzati bérlakások fotói illusztrálják. Fotó: Szabó Imre

Problémás bérlakások, bérlők

Czirbus a bejegyzésben leírja, egyre több bejelentés érkezik az önkormányzathoz és a rendőrséghez amiatt, hogy egyes bérlők nem hajlandók betartani a társas együttélés szabályait. Ráadásul az ilyen esetekben többnyire az is kiderül, hogy az illető például nem rendelkezik érvényes bérleti szerződéssel, nem fizeti a bérleti díjat, a közüzemi számlákat vagy nem vigyáz az ingatlan állapotára. Az is gyakran előfordul, hogy nem is azok tartózkodnak a bérleményben, akik hivatalosan be vannak jelentve oda. Lapunknak ezt kiegészítve elmondta, tud olyan esetről, hogy egy két embernek kiadott apró lakásban tízen laktak.

A városatya szerint szigorúan át kellene nézni a szerződéseket és ellenőrizni, hogy a bérleményekkel minden rendben van-e. Azokkal pedig, aki pedig közüzemi- vagy bérleti díj hátralékot halmoztak fel, ne tartsa fenn a bérleti jogviszonyt a város – javasolja. Ígéri: a témát napirenden fogja tartani.