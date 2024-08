Csuklós kivitelű elektromos buszt tesztel Szegeden mától majdnem két héten át a Volánbusz. A társaság elektromos flottájának csaknem felét alkotó, nem csuklós BYD-buszok közül nyolc tavaly nyár óta folyamatosan bizonyítja kiváló minőségét a településen, ahol most a csuklós tesztjárművet is kipróbálhatják az utasok – írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a Volánbusz Zrt.

Forrás: Volánbusz Zrt.

BYD-busz: ingyen használható a tesztüzemben

Az első Magyarországon gyártott csuklós e-busz a helyi autóbuszvonalak többségén megfordul majd, az utasok díjmentesen vehetik igénybe a Volánbusz honlapján elérhető menetrend szerint. A járművet a társaság szegedi telephelyén töltik majd a már korábban üzembe állított készülékkel.

Forrás: Volánbusz Zrt

A busz akkumulátorai plug-in technológiával és speciális áramszedővel, úgynevezett pantográffal egyaránt tölthetők. A 18,15 méter hosszú járművet a BYD saját fejlesztésű kerékagymotorjai hajtják, amelyeket a csukló utáni részben, a harmadik tengelynél helyeztek el. A motorok csúcsteljesítménye egyenként 150 kW, a hatótávolság pedig a gyártó szerint elérheti a 420 km-t. A járművön a hagyományos külső visszapillantó tükröket kamerák helyettesítik; a biztonságos közlekedést emellett holttérfigyelő rendszer segíti, amely szintén kameraalapú. Az utastérben szálcsiszolt kapaszkodók és fahatású padlóburkolat növeli a minőségérzetet. A csendes, könnyen kezelhető, esztétikus kialakítású és jól felszerelt tesztautóbusz a júliusi zalaegerszegi próbaüzem során mintegy 2000 kilométert tett meg, az utasok és a szakemberek, valamint az autóbusz-vezetők tetszését, elégedettségét egyaránt elnyerve.

Szegeden 2023 eleje óta tíz gázüzemű, míg 2023 júniusa óta nyolc elektromos autóbusz zöldíti a Volánbusz helyi járműállományát.

Fejlődést lát mindenki

Tavaly decemberben jelentették be, hogy Szegeden épít gyárat a BYD kínai cég egy 300 hektáros területen. Az ingatlanárak a környéken azonnal megugrottak. Júniusban érkezett meg az első szállítmány építőanyag a BYD szegedi gyárának építéséhez. A termelés várhatóan 2025 második felében kezdődik meg az üzemben. Most még a régészek dolgoznak a területen, ez várhatóan jövőre is folytatódik még. A kormány azt vállalta, hogy infrastruktúra-fejlesztésre 47-48 milliárd forintot fordít. Az önkormányzat várakozása szerint a város iparűzésiadó-bevétele már az építkezés alatt is emelkedik majd. A gyár beindulását nemcsak Szegeden várják, több környező település is komoly fejlődési lehetőséget lát az autóipari cég gyárának építésében. Sándorfalván, Dócon, Domaszéken és Szatymazon is abban reménykednek, hogy fellendül a település gazdasága a kínai gyár szegedi beindulásától.