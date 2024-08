Magyarországon évente mintegy 250-en szenvednek növények miatt mérgezést, főleg kisgyermekek, akik mindent a szájukba vesznek, a színes bogyókat, leveleket is. Ezért a családoknak a kert kialakításakor azt is figyelembe kell, vagyis inkább kellene venniük, hogy a telepítendő növények mérgezőek-e. Sokan nem is gondolnák, hogy a kerti növények közül mennyi okoz jobb esetben csak gyomorpanaszokat, esetleg súlyosabb tüneteket, amik kórházi kezelést is igényelnek. Mérgező például a krumpli föld feletti bogyós termése, nyersen a padlizsán, de a borostyán kék bogyói is. Vannak, akik a csattanó maszlagot is előszeretettel ültetik a kertjükbe, mert a trombitás virág jól néz ki. Fekete magvai azonban halálos mérgek lehetnek egy viszonylag csekély mennyiségtől. Ismerjük meg jól a növényeinket. A mérgezőktől tartsuk távol a gyerekeket és a háziállatokat is – ezt javasolta Sipos gazda, vagyis Sipos József növényorvos.