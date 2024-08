Magyarországon az állampapírok előtt inflációs félelemből kezdett el nőni a befektetési ingatlanok százaléka. Egy tavalyi uniós kimutatás szerint a magyar átlagember vagyonának legjelentősebb része amúgy is ingatlanban fekszik, és hazánkban tekintenek leginkább úgy az ingatlantulajdonra, mint a biztonság zálogára. Most jelentős drágulás látszik a piacon az ingatlanbazar.hu elemzése szerint.

Minél több van a kiadási célból vett ingatlanokból a piacon, annál több befektető megtérülési haszna forog kockán. Az utolsó Covid előtti békeévhez, 2019-hez viszonyítva 30 százalékot emelkedett az átlagos albérleti díj, a legerősebben a főváros bizonyos kerületeiben és az egyetemeknek otthont adó vármegyeszékhelyeken. Később az ipari beruházások hírei táplálták az érdeklődést, ez vezetett a kelet-magyarországi városok drágulásához.

Miért a drágulás?

Az albérletdrágulásban semmi új nincs. Ahol a hitelkamat-környezet megengedi, a helyi pénz erőssége változó, vagy a tőzsdei alapokon kívül nincs más befektetési lehetőség, meg is történik. A kisebb lélekszámú országoknál maradva: Ausztráliában 2005 és 2015 között kilencszeresére emelkedtek a bérleti díjak a helyi dollár romlása és a kamatkörnyezet miatt. Ugyanez kezdődött el Magyarországon is, ami a legjobban a fiatal generációkat sújtja. A magyar fővárosban a turisztikai célú Airbnb megregulázása után sok, turistáknak szánt lakás is visszatért az albérletpiacra. Közben a lakóingatlanok ára is az égbe szökött az inflációs környezetben. Az albérlet pedig az a szektor, ahol az infláció soha nem ér véget, a pénzromlás vissza is fordulhat, az albérletárak nehezen fognak.

Erős volt a július

Az Ingatlanbazár júliusban közel 140 ezer vásárlási érdeklődést regisztrált úgy, hogy az albérleti érdeklődések száma júliusban szintén megemelkedett. A nyári vásárlási érdeklődési csúcs épp azért született, mert az egyetemi, vagy hosszabb időre kereső munkahelyi bérlők felismerték, ők fizetik meg a piaci szegmensek egyik legönkényesebben megállapított bérleti díját. A megfelelő önrésszel rendelkező családoknak – kollégiumi helyek híján – egyformán járható út lett öt évre kis lakást vásárolni, majd vagy beállni a bérleti bizniszbe, vagy jó áron értékesíteni.