Sokba kerül az elbaltázott szerződés

– A Kossuth tér felújításának III. üteme nagyságrendileg 200-250 millió forintos munka. Az I. ütem a Bakay kút környékének felújítása volt, a II. ütem pedig az Ótemplom környékét foglalja magába. Az előbbi már készen van, az utóbbi pedig elvileg szeptemberben, vagy októberben lesz. Ott most anyagra vár a kivitelező. Nekem is feltűnt, hogy leálltak ott a munkák. Mint megtudtam, kandelábereket, padokat szereznek be. A Sarokház előtti részen eddig minimális munka készült el, teljesen új közbeszerzést írtunk ki – mondta Márki-Zay Péter, aki szerint reálisan 1 év múlva lehet kész a Sarokház előtti rész.

