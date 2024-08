– A 25 ezer négyzetméter alapterületű gyártócsarnok mostanra nagyjából 70 százalékig készült el. Ez azt jelenti, hogy az építkezés még idén, november-decemberben befejeződik, a gyártás pedig a jövő év elején indul – hangzott el azon a bejárással egybekötött sajtótájékoztatón, amit Farkas Éva Erzsébet polgármester, Yin Gao, a Benepack Hungary Kft. vezérigazgatója és Kiss Dániel főépítésvezető tartott a makói ipari parkban, a kínai csomagolóüzem épülő csarnokában. Az elsősorban Angliából és az Egyesült Államokból érkező gyártógépek egyike már Makón van, a többi is jönnek egymás után. Arról is szó volt, hogy a csarnoképületben irodakomplexum és raktár is lesz, a későbbiekben azonban a cég külön raktárépületet szeretne építeni.

Irodaegyüttes és raktár is lesz a kínai csomagolóüzemben. Fotó: Szabó Imre

Kínai befektetőből az első

A 120 hektáros ipari parkban a Benepack az első kínai befektető. A beruházás infrastruktúrájának megteremtéséhez a magyar kormány mintegy 6 milliárdos közműfejlesztési támogatást biztosított az Építési és Közlekedési Minisztériumon keresztül. Az 1300 folyóméteres ivóvíz-hálózat 90, a 8,9 kilométeres szennyvízelvezető kiépítése 50 százalékig készült el – utóbbihoz egy szennyvíztelepi tisztítómedence rekonstrukciójára is szükség lesz.

Főleg helyiek munkahelye lesz

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a beruházással létesülő 150 munkahelyen elsősorban makóiak, illetve térségbeliek fognak dolgozni. Az álláshelyeket decemberben, illetve januárban fogják meghirdetni, de logisztikai és pénzügyi szakembereket már most is keresnek. A nyitáskor mindössze 30 fős kínai csapat vesz részt a munkában. Nekik az lesz a feladatuk, hogy a helybeli munkásoknak megtanítsák, miként kell dolgozni az általuk már ismert gépekkel és technológiával, és ahogyan ez a folyamat halad, létszámuk egy év múlva fokozatosan csökkenhet majd.