Az ország egyik legszebb határátkelője lesz a kübekházi, ami 2,5 milliárd forintból épült meg, összekötve a kis magyar települést Rábéval. Bár az 1636 négyzetméteres létesítmény már tavaly év végén elkészült, a műszaki átadása pedig február közepén megkezdődött, az még mindig tart, és egyelőre nem is lehet tudni, mikor fejeződik be.

Két éven belül út vezethet Kübekházáról a romániai Óbébára. Fotó: Gémes Sándor

A Szerbia felé vezető határ 5 éve nyílt meg, egyelőre egy konténerből ellenőrzik a ki- és belépőket. Molnár Róbert polgármester elmondta, hétvégenként jelentős itt a forgalom, csúcsidőben akár 2 órás is lehet a várakozás. Nagy segítség lesz tehát, ha az új határátkelőt megnyitják a közforgalom előtt. Sőt: tervezik már az újabbat is, hiszen Kübekháza hármashatáron fekszik. Tavaly már megszületett a megállapodás Magyarország és Románia között arról, hogy a két országot összekötik Kübekházánál.

– A tervek szerint két éven belül megépülne egy út Kübekháza és Óbéba között – ennek tervezése már meg is kezdődött – mutatta be az ezzel kapcsolatos dokumentumokat a polgármester.

– Egy körforgalom is épülne rajta, melyből az egyik irányban Kübekháza, másik irányban Szerbia lesz elérhető. Mivel a tervek szerint a schengeni övezet a következő időszakban már Romániára is kiterjed, erre az útra már nem is kell majd határátkelő. Ha azonban az út hamarabb készen lesz, mint ahogy az övezetet kibővítik, a román fél vállalta, hogy határátkelőt üzemeltet rajta – beszélt a tervekről Molnár Róbert, aki azért szorgalmazza ennek a szakasznak a létrehozását, mert mint mondta, ahol út épül, ott lehetőségek is vannak.