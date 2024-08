Hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtés-korszerűsítés, hőszivattyús rendszer kiépítése, használati melegvíz-rendszer korszerűsítés, valamint az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó helyreállítási, javítási munkálatok számolhatóak el az 1991 előtt használatbavételi engedéllyel rendelkező családi ház számára kiírt pályázatban, amelyre összesen 108 milliárd forint uniós forrást biztosít az állam.

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Támogatás és kamatmentes hitel

Ezen összegből nagyjából 20 ezer családi ház korszerűsítése támogatható; a cél az adott ingatlan legalább 30 százalékos, igazolt energiahatékonyság-növelése. A pályázónként legfeljebb 7 millió forintnyi beruházási költség mellé 1 millió forint önerőt kell tennie; a 6 millió forint felvehető maximális összeg vissza nem térítendő támogatásból, illetve kamatmentes hitelből áll egyaránt 2,5, 3 vagy 3,5 millió forint arányban. Az egyértelmű értéknövelő beruházás a kamatmentes hitelfelvételt simán megéri.

A hőszivattyúé a jövő

A támogatási körben várhatóan a hőszigetelés, a nyílászárócsere, majd a fűtés-korszerűsítés lesz a legnépszerűbb, utóbbinál fontos kiemelni, hogy kondenzációs gázkazánra már csak ez év végéig lehet lecserélni az elavult gázkazánt. A levegő-, víz-, hőszivattyút, a jövőbe mutató fűtési megoldást is választhatják a pályázók. Ez főleg azok számára lehet opció, akik az első otthonfelújítási támogatásnál a hőszigetelést és a nyílászárócserét már letudták. (Hiszen az is pályázhat e támogatásra, aki az előzőt már igénybe vette, és a jelenlegi feltételeknek megfelel. Ugyanakkor a napelem 100 pályázatban részt vevők ebből most kimaradnak). Érdemes figyelembe venni, hogy a hőszivattyú nagyjából a teljes támogatási összeget elviheti, ugyanakkor harmadannyi energiával képes ugyanazt a hőmennyiséget előállítani, mint egy gázkazán, ráadásul a kedvezményes H-tarifa is igényelhető rá.

Előkalkuláció online

Jó hír, hogy azon házaknál, ahol semmilyen korszerűsítés nem történt a használatbavétel óta, a 30 százalékos energiahatékonyság-növelés igen könnyen teljesíthető már egy homlokzatszigeteléssel vagy nyílászárócserével is. Ahol ablakcserét, részleges hőszigetelést már végeztek, például a födémnél, ott már fontos a pontos előkalkuláció, amelyben egy ingyenes, bárki számára elérhető online kalkulátor is segítheti a pályázati folyamat első lépéseit: irányt mutat, mivel, milyen költségek mellett érhető el a 30 százalékos megtakarítás. Ez azért is fontos, mert a korábbi lakásfelújítási pályázattal ellentétben az anyagköltség és munkadíj arányát most nem határozták meg, helyette a maximális fajlagos költségeket tartalmazza a kiírás – tájékoztatott Csányi Gábor, a Solar Konstrukt Kft. ügyvezetője.