Nagylak most véget érő ötéves önkormányzati ciklusának legfontosabb beruházása az egészségház felújítása, bővítése volt. Mint a Délmagyarország is beszámolt róla, az önkormányzat 42 milliós pályázati támogatást nyert rá. Egy éve adták át. A falu ismét megválasztott polgármestere, Bárdos-Kolozsvári Rozália ezenkívül a sikerek közé sorolja a művelődési ház fűtés-korszerűsítését, illetve azt, hogy a temető és a ravatalozó körülményei is méltóak. Nem az önkormányzat beruházása volt, de a falu számára fontos, hogy rendbe hozták a Nagylakon átvezető utat – tette hozzá.

Nagylak újraválasztott polgármestere, Bárdos-Kolozsvári Rozália a megújult egészségház előtt. Fotó: DV

Nagylak idősödő falu

Értékelése szerint a falu sokat fejlődött, sok támogatást kapott. Alighanem ennek is köszönhető, hogy 65 százalékos támogatással választották meg ismét, és ugyancsak újrázott a testület háromnegyede. A faluvezető a negyedik tagot is jól ismeri és bízik a további közös munkában.

Most a könyvtár és a közösségi tér 63 milliós megújításának befejezését várja Nagylak, ami szeptemberre várható. A polgármester az új elképzelések között megemlítette, hogy szeretnék a faluban megoldani az idősek nappali ellátását, azaz egy napközben látogatható nyugdíjas klubot, ahol az érintettek kikapcsolódhatnának és gondoskodnának róluk. Erre alkalmas épület több is van – például az egykori óvoda, iskola –, a kialakításához, illetve a majdani fenntartáshoz viszont pályázati támogatásra, központi segítségre volna szükség.

– Azért jutott ez eszünkbe, mert ahogy a hasonló kis települések, Nagylak is elöregedőben van, egyre több az idős a faluban – mondta Bárdos-Kolozsvári Rozália. A polgármester persze hozzátette, a házi segítségnyújtás, gondozás természetesen – önkormányzati társulás égisze alatt – megoldott a településen.

Emellett szóba került, hogy ugyancsak pályázati lehetőségek függvényében igyekeznek a következő ciklusban további járdákat, utakat felújítani. Jelenleg is várnak egy ilyen pályázat elbírálására. És azt is megemlítette az újraválasztott polgármester, hogy noha a szomszédos Magyarcsanádon, illetve Csanádpalotán és Kövegyen is van bicikliút, a nagylakiaknak nincs ilyen összeköttetése. Úgy gondolja, célszerűbb lenne az aszfaltszőnyeget Magyarcsanád felől megépíteni, mert így a nagylakiak akár Makóra is be tudnának kerekezni.