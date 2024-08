Nem kell Szegedig utaznia a csongrádi térség vállalkozóinak, ha cégükkel kapcsolatos ügyet szeretnének intézni, hiszen helyben, Csongrádon is megtehetik azt a Fő utca 19-21. szám alatt. Hogy mi minden intézhető ott, milyen segítség kérhető az irodában, arról Horváth Jánossal, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara csongrádi térségi elnökével beszélgettünk, aki az elmúlt években sokat tett azért, hogy az önkormányzat, a szakképzési intézmények, a vállalkozók és a kamara között is gyümölcsöző legyen a kapcsolat. Ugyanakkor a helyi gazdaságnak még mindig van hova fejlődnie, így a jövőbeni tervekről is kérdeztük Horváth Jánost.