Valamiért úgy gondolja a városvezetés, hogy jó ötlet eladni a szegedi tulajdonú önkormányzati lakásokat. Van, amikor ez még – ha nehezen is –, de érthető is lenne egyébként. Például, amikor rengeteget kellene költeni arra, hogy a lakást lakhatóvá tegyék. Most azonban nem erről van szó. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság legutóbbi ülésén tizennyolc lakás eladásáról döntöttek, vagyis, ahogy mondják: kijelölték értékesítésre.

Nemsoká már nem a városé lesz jó pár lakás. Fotó: Karnok Csaba

Ráadásul ezek a lakások most olyan helyen vannak, ami minden szegedi álma, a belváros kellős közepén található szinte mindegyik.

Lakás eladó

De nézzük az árakat!

A legdrágább ingatlan a Tisza Lajos körút 20-as szám alatt van. A 3. emeleti, 119 négyzetméteres lakást 75 és fél millió forintra forintra tartják. Ez valamivel több mint 630 ezer forint négyzetméterenként.

De van egy lakás a Takaréktár utcában is. Azért a 81 négyzetméteres ingatlanért 57 millió forintot kérnek. Itt egyébként van egy érdekes kitétel is. Ha a vevő vállalja, hogy felújítja a homlokzatot, akkor azt az önkormányzat támogatja. Vagyis eladják a lakást, és visszaadnak egy kis pénzt a homlokzat felújítására.

A legjobb helyeken

A teljesség igénye nélkül: van eladó lakás a Kárász, a Feketesas, a Nagy Jenő és a Károlyi utcákban is. Ezeket is megvásárolhatják a jelenlegi bérlők. Magyarán a szegedi ingatlanvagyon megint csökken több száz millió forinttal.

Korábban megírtuk, hogy Botka László polgármester nem győzi mondani, amikor csak tudja, hogy Szeged szociális város, és hogy már több mint nyolcszáz felújított önkormányzati bérlakást adtak át a használóiknak. Mindez szép és jó, de közben folyamatosan fogy a város vagyona azzal, hogy rendszeresen adnak el ingatlanokat. Akkor kilenc üres lakást jelöltek ki eladásra. Ez, és a mostani eladások is különösen annak fényében érdekesek, hogy Szegeden az egekben vannak az ingatlanárak.