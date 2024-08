Pitvarostól egészen Békés vármegyei határig sima úton közlekedhettek az emberek. Mindenki sérelmezte, hogy a vármegyehatárt jelző táblától Tótkomlósig rázós maradt az út, ott nem történt meg az útfelújítás. Most ez is megoldódik, egy-két nap és ez a szakasz is új burkolatot kap.

A Jadviga is szorgalmazta

A tótkomlósi Jadviga Lokálpatrióta Egyesület programjában célul tűzte ki, hogy Tótkomlós kiváló minőségű műúton keresztül csatlakozhasson az M43 gyorsforgalmi úthoz. Közösségi oldalukon úgy fogalmaztak: „A Jadviga Lokálpatrióta Egyesület érdekképviseletének köszönhetően, az Építési és Közlekedési Minisztérium által a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére biztosított, 2024. évi többletforrás terhére megtörténik a 4426-os számú, Tótkomlós-Pitvaros-Rákos összekötő mellékút külterületi szakaszának nagy felületű burkolatjavítása”.

A Csongrád-Csanád vármegyei oldalon Nagyér, Ambrózfalva, Csanádalberti és Pitvaros polgármesterei is kezdeményezték az út felújítását, ők 2023 májusában írtak levelet Lázár János országgyűlési képviselőnek, építési és közlekedési miniszternek.

Pitvaros felől sokan járnak Tótkomlósra

– Településeinkről szinte minden korosztály Tótkomlósra jár, a felső tagozatos és a középiskolás diákjaink iskolákba, a munkaképes korosztályú polgáraink dolgozni, míg valamennyi korosztály vásárolni. A Tótkomlósi Mentőállomás és a Tűzoltóság tekintetében is az ellátotti körbe tartozunk. Az említett útszakasz rendbetétele nagyban hozzájárulna a közlekedés színvonalának emeléséhez, még jobban összekovácsolná a két vármegyéhez tartozó térségeinket – írták, kérve a hiányzó Békés vármegyei szakasz felújítását.

Az útfelújítás során két réteg aszfaltot kap a szakasz

A munka elkezdődött – ezt Erdős Norbert, az orosházi-mezőkovácsházi térség országgyűlési képviselője jelentette be augusztus 7-én.

– Tótkomlósról már korábban is sokan jelezték ennek a szakasznak a problémáját, ezért is öröm látni, hogy jól halad a kivitelező – mondta Erdős Norbert a Beol tudósítása szerint. A 4426-os számú úton kedden kezdte a munkát Magyar Közút Nzrt. Úgy tudjuk, a pályaszerkezetet nem javítják, a szakasz két réteg aszfaltot kap.