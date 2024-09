Mint ismeretes, tavaly év végén és idén az első hónapokban több jogosulatlan és szabálytalan oda-vissza utalás történt Ambrózfalva és Csanádalberti önkormányzatainak számlái között.

Dorotovicsné Gulyás Judit, Ambrózfalva polgármestere elmondta, összesen 41,3 millió forintjuknak veszett nyoma. Fotó: Kovács Erika

Ambrózfalva 16 millióval tartozik a vállalkozónak

Márciusban derült ki, hogy Ambrózfalva kincstári számlája, közfoglalkoztatási- és főszámlája kiürült, több mint 40 millió forintnak veszett nyoma.

– Benyújtottuk az anyagot a Szegedi Törvényszékhez. Közzétesznek majd egy hirdetményt, amiben közlik, hogy az ambrózfalvi önkormányzat adósságrendezési folyamat alatt áll. Kapunk egy pénzügyi gondnokot is – tudtuk meg Dorotovicsné Gulyás Judittól. Az ambrózfalvi önkormányzat a szociális szolgáltatóház felújításával megbízott GYIVIÉP Kft.-nek tartozik több mint 16 és fél millió forinttal, a pitvarosi óvodai társulásnak pedig 15 millió forint körüli összeggel.

A körülmények egyelőre tisztázatlanok

Amikor a vállalkozó az elvégzett munkáért benyújtotta a számlát, akkor derült ki, hogy nincs meg a pénz.

Ki tudtuk volna fizetni a vállalkozót, ha az a 41 millió 300 ezer forintunk meglenne és jelenleg még tisztázatlan körülmények között nem utalták volna át Csanádalberti számlájára

– mondta a polgármester asszony. Hozzátette, a leendő pénzügyi gondnok érvényesíteni fogja Ambrózfalva követeléseit Csanádalberti irányába és abból teljesíti majd a kötelezettségeiket.

Nem tudták volna megmenteni az óvodát

Dorotovicsné Gulyás Judit azt is leszögezte, ha nem tűnik el a pénzük, akkor sem tudták volna megmenteni a szeptember 1-jén bezárt óvodájukat, mert nagyon alacsony volt a gyermeklétszám. A település lakosságát ugyanis két sokk is érte idén. Az egyik, hogy eltűnt az önkormányzat pénze, a másik, hogy be kellett zárni az óvodát.

Most már beállt a rend, a gyerekeket a falugondnoki szolgálat kisbusza hozza-viszi a környező települések óvodáiba. A szülőktől úgy tudom, hogy a gyerekek gyorsan beilleszkedtek és jól érzik magukat. Tegnap az egyik kis óvodásunk is megerősítette ezt, hosszasan mesélte az új óvodájával kapcsolatos élményeit

– nyilatkozta.