Meglepően jók és pontosak a Chat GPT válaszai – hangzott el előadói kérdésre az MI-n alapuló nyelvi modell rendszerét már kipróbáló azon vállalkozóktól, akik részt vettek a Mesterséges intelligencia a vállalati mindenes! című programon. A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Szeged után ezúttal, szeptember 17-én, kedden délután Hódmezővásárhelyen tartotta meg nagysikerű programját.

A technológia és hatalma: Vásárhelyen is sokakat érdekelt a mesterséges intelligenciáról szóló előadás. Fotó: Tábori Szilvia

Áldás vagy átok? Hosszú távon egyértelmű előnyt jelent? Milyen feladatokra alkalmas igazán? Vajon mennyire válthatja majd ki az emberi munkaerőt? Ilyen és ehhez hasonló kérdések is foglalkoztatták a nagyjából hetven résztvevőt az előadások kezdete előtt.

Mint azt a hódmezővásárhelyi, prémium kategóriás termékeiről ismert porcelán és kerámiaipari vállalat, a Villeroy and Boch Magyarország Kft. IT-s munkatársai lapunknak elmondták: bizonyos feladatok megoldásában egyértelműek a Chat GPT előnyei. Előfordult már, hogy egy eljárás optimalizálásához kértek segítséget az MI rendszerétől és működött is a konkrét javaslat. Ugyanakkor Farkas Attila szerint tartani lehet az emberveszteségtől, hiszen ahhoz a feladathoz, amit most még két adatelemző végez el, a jövőben elég lesz egy munkatárs is. Az MI ugyanis jelentősen felgyorsítja a munkavégzést.

Kiss Dániel viszont úgy tekint a mesterséges intelligenciára mint például a számológépre: rengeteg időt spórol meg, viszont egy olyan eszköz, amelyhez kell az emberi tudás. Véleménye szerint a mesterséges intelligencia hatalmas segítség lesz a jövőben, de nem akárki számára. A szakmai hozzáértés nélkülözhetetlen.

Jánki Zoltán adjunktus, a képzés egyik előadója szerint a Chat GPT nem váltja ki az emberi munkát, de fontos támogatást jelenthet olyan területeken, amelyek nem igényelnek nagy figyelmet és utóellenőrzést. Irodai környezetben segítséget jelenthet könyvelési feladatokban, szerződés sablonok, adatvédelmi tájékoztatók elkészítésében, de bevethető különféle adminisztrációs feladatokra is, például memorandumok készítésére, közlemények vagy összefoglalók írására. Miközben egyébként a kamara információi szerint az irodai dolgozók mindössze 27 százaléka próbálta ki eddig az alkalmazást.