Ambrózfalva önkormányzata adósságrendezési eljárás indítását kérte maga ellen. A képviselő-testületi határozatban úgy fogalmaztak, tavaly év végén és idén, az első hónapokban több jogosulatlan és szabálytalan oda-vissza utalás történt Ambrózfalva és Csanádalberti önkormányzatainak számlái között. Az ügyben a rendőrség is nyomoz.

Csernyik Zoltán polgármester szerint lehet, hogy Csanádalberti számlájáról is voltak olyan utalások Ambrózfalvára, amiknek nem kellett volna megtörténniük. Fotó: Kovács Erika

Csanádalberti sem ússza meg az adósságrendezést

Dorotovicsné Gulyás Judit, Ambrózfalva polgármestere lapunknak legutóbb azt mondta, kiderült, 41,3 millió forint hiányzik Ambrózfalva számlájáról.

Ambrózfalva adósságrendezési eljárása Csanádalbertit is érinti majd. Hogy hogyan, erről kérdeztük Csjernyik Zoltán polgármestert.

– A pénzügyi gondnok, akit majd a törvényszék kijelöl Ambrózfalvára, valószínűleg megteszi az irányunkba Ambrózfalva követelését. Akkor nem lesz más hátra, minthogy mi is adósságrendezési eljárást kérjünk magunk ellen. Én óvatosan fogalmaznék azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt években mikor, mennyi pénzt, honnan, hová utaltak jogosulatlanul. Szeretnénk tudni, hogy például a mi számlánkról is történtek-e hasonló utalások Ambrózfalvára, mert ez is lehetséges – mondta Csjernyik Zoltán polgármester.

Az előző könyvvizsgálók két hét után visszaadták a megbízást

Hozzátette, most megbíztak egy könyvvizsgálót, hogy nézze át a helyzetet.

– Jogos a kérdés, miért most? Áprilisban, amikor a botrány kipattant, akkor is kértünk fel szakembereket, de két hét múlva visszaadták a megbízást, mert a rendőrségi feljelentés megtétele után azt mondták, ez már a hatóság dolga lesz. Azóta 5 hónap telt el, mi szeretnénk minél hamarabb a dolgok mélyére látni. A rendőrség engedélyével fogadtuk fel a könyvvizsgálót, akinek a megbízási díja nem 2 forint lesz. Ezzel a költséggel nem az önkormányzatot szeretnénk terheltetni, támogatók segítségével fizetjük ki – tudtuk meg Csjernyik Zoltántól. Úgy fogalmazott, jelenleg az látszik, hogy a településük könyvelése nagyon rossz volt, nem mindig kapott valós számokat sem ő, sem pedig a képviselő-testület.

Csjernyik Zoltán: Szorosan fogtuk a költségvetést

– Úgy gondoltuk, hogy a kapott költségvetési számaink valós adatok. Az elmúlt években minden évben megtakarítás mutatkozott a számlánkon zárszámadáskor. Szorosan fogtuk a költségvetést, semmilyen fölösleges dologra nem költöttünk, így nem gyanakodtunk. Nekünk, szemben Ambrózfalvával, nem kellett az óvodai normatívát pótolnunk, mert elég gyermekünk van. A közös hivatal működtetéséhez az elmúlt 2 évben összesen csak 8 millió volt a pótlás összege. A bevételünk pedig ugyanebben az időszakban minimum 20 millió forint volt, mert az iparűzési- és kommunális adón felül például a mezőgazdaságból is jött pénzünk. Vagyis legalább 12 millió forint pluszunk volt, ezért sem értjük, miért „kellett volna” Csanádalbertire utalni Ambrózfalva pénzét…