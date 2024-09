Októbertől egy éves társadalombiztosítási jogviszony is elég lehet a lakástámogatások igényléséhez, ami komoly segítséget jelent a preferált kistelepüléseken élőknek. A babaváró hitel esetében eddig három éves folyamatos társadalombiztosítási jogviszonyt kellett igazolnia az igénylő házaspár valamelyikének. A csok plusz programban eddig két év volt az elvárás, ugyancsak a házaspár egy tagjánál. Ugyanez volt a a helyzet a falusi csoknál is.

Október elsejétől változnak a csok és a csok plusz szabályai, könnyebben juthatnak lakáshoz a gyermeket vállaló családok. Fotó: Földi Imre

A csok plusz eddig is jól működött

A mostani változás, amit egy kormányrendeletben szabályoztak, érinti a katás vállalkozókat, az őstermelőket, és az átalányadózókat is. Vagyis, akinek eddig több éves tb-múltat kellett igazolni, és emiatt nem tudott kedvezményes hitelhez jutni, annak most lényegesen könnyebb dolga lesz. A speciális adózásúaknak segítség az is, hogy a bankoknak mostantól a bevételül felét el kell fogadni jövedelemként.

Elég lesz egy év

A csok plusz fontos lehetőség azon gyermeket tervező családok számára, akik lakáscéljaikat szeretnék megvalósítani. Az államilag támogatott program célja, hogy segítséget nyújtson a gyermeket vállaló pároknak, hogy a jelenlegi ingatlanárak mellett kedvező feltételekkel jussanak saját otthonhoz.

Vagyis a csok plusz egy speciális, államilag támogatott lakáshitelprogram, melyet házaspárok vehetnek igénybe otthonteremtési céljaik megvalósítására. A program fő célja, hogy ösztönözze a gyermekvállalást és támogassa a családokat saját otthonuk megszerzésében vagy építésében. Az igénylés feltétele a gyermekvállalás, még akkor is, ha párnak van már gyermeke. A maximálisan igényelhető hitelösszeget a meglévő és vállalt gyermekek együttes száma határozza meg.

Tiszaszigeten örülnek

Beszéltünk Tiszasziget polgármesterével, hogy mit szól a könnyítéshez. Ferenczi Ferenc lapunknak elmondta, hogy örül mindennek, amivel megkönnyítik a fiatalok lakáshoz jutását. A településen legalább negyven telek van, ahova kifejezetten fiatalokat várnak.