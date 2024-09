27 milliós beruházás 1 órája

Új szobát kapott a Kis Vuk csoport (Fotók, videó)

A héten birtokba vették a Kis Vuk csoport tagjai az üllési Csigabiga Óvoda és Bölcsőde ötödik, új csoportszobáját. Pénteken ebéd után és lefekvés előtt néztünk be az új helyiségbe, ahová a polgármestere egyéves kisfia, Máté is elkísért minket, hiszen jövőre ő is ide fog járni.

– 2014-ben készült el ez az új bölcsőde, de előtte másfél éven át gondolkodtunk azon, hogy szükség van-e rá egyáltalán. Most meg már az ötödik csoportszobát adtuk át. Tíz év alatt teljesen megváltozott a demográfia, a bővítés örvendetes, Üllés lakossága nő és egyre több a gyerek – mondta Nagy Attila Gyula, Üllés polgármestere, miközben azt vártuk, hogy a Kis Vuk csoport tagjai feljöjjenek az ebédből. Mikor megérkeztek, vidáman meséltek az ebédről, ami tészta volt és ízlett nekik. Az ötödik csoportszobát alakították ki az üllési Csigabiga Óvoda és Bölcsődében, amit már birtokba is vett a Kis Vuk csoport. Fotó: Karnok Csaba Az egyéves Máté is jött A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde új, 25 fős bővítést jelentő, ötödik csoportszobája gyorsan megtelt élettel, vidáman vették elő a játékokat a gyerekek. A polgármester magával hozta egyéves kisfiát, akire épp ő vigyázott pénteken. Máté gyorsan beilleszkedett, jól érezte magát, míg apukájával megtekintettük a Kis Vuk csoportot és az új szobájukat. 27 milliós beruházás Amikor polgármesterként kezdtem, 100 alatt volt a gyereklétszám. 75 fő volt a negatív rekord. Most 105-en vannak, de ez a szám az év végére felmegy 130-ra. Nemcsak az óvoda bővült, a bölcsődei ellátotti létszámot is emelni kellett, a jelenlegi 22 fő 24-re emelkedett. Ezért kellett az ötödik csoportszobát megnyitni, ami azért okozott fejtörést a képviselő-testületnek, mert most nem volt rá pályázat. Önerőből kellett bevállalnunk, és a bölcsőde felső szintjén volt olyan hely, ahol ezt ki tudunk alakítani. A testület 15 millió forintot határozott meg, de ehhez hozzá kellett tennünk. A közel 27 milliós beruházás saját forrásból készült el júliustól szeptemberig – magyarázta a polgármester.

Tovább bővítették az üllési Csigabiga Óvoda és Bölcsődét Fotók: Karnok Csaba

Kuriózumok ennyi csoport Az óvoda történetéről Marótiné Hunyadvári Zita intézményvezető beszélt. – Egycsoportos óvodával kezdtük, ami az évek során bővült. Először lett kétcsoportos, háromcsoportos és négycsoportos, 2006-ban bővítettük a bölcsődei részünket is egy csoporttal, és így mutatkozott meg az igény, hogy a bölcsődét áthozzuk ebbe az új épületrészbe. Nálunk kuriózum, hogy kétcsoportos bölcsődébe fogadjuk az üllési gyerekek, de egész évben, folyamatosan vesszük át a gyerekeket. Senkit nem utasítunk el – magyarázta.

Már nagynak számítanak Mórahalom járásban kifejezetten nagynak számít az üllési óvoda. A Bölcsődék Óvodák Kistérségi Egyesülete 25 éves múltra tekint vissza, és így nagy rálátásunk van egymás intézményére. És igen, vannak azért nálunk nagyobb intézmények, de így lassan mi is beállunk a nagyobb intézmények sorába, azzal, hogy ennyi gyermekkel büszkélkedhetünk – tette hozzá Marótiné Hunyadvári Zita.

