Hamarosan megszűnik Mártélyon a régi, már nem túlságosan kielégítő állapotú posta, ami egy új környezetbe kerül, a település főterére, az egyik Csete-féle házba. Az épületet szentesi születésű, Mártélyhoz sok szállal kötődő Csete György (1937–2016), a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas okleveles építészmérnök, akadémikus tervezett.

Cukrászdát alakítanak ki Mártélyon. Fotó: Huszár Márk

A Magyar Posta alapítványa, a Postakürt Alapítvány a szociális és kulturális tevékenysége mellett évtizedek óta működteti a Postamúzeumot is. Az országban másodikként, Mártélyon olyan működő múzeumpostát hoznak most létre, ahol berendeznek egy, a helyi emlékeket is bemutató mini postamúzeumot, az épület elé egy hajdani postaautót is elhelyeznek. A mártélyi múzeumposta környezetét az önkormányzat mintegy 35 millió forintból átalakítja, megszépíti. Sétányt létesítenek, padokat telepítenek, fejlesztik a közvilágítást, hogy igazi főtérré váljon. Egy másik Csete-házban az önkormányzat cukrászdát alakít ki. Az épületben korábban a takarékszövetkezet működött, most az MBH Banktól a mártélyi önkormányzat megvásárolta – tudtuk meg Ambrus István polgármestertől.