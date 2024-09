Jó szezont zárt a makói Hagymatikum idén – tudatta a Délmagyarországgal a fürdőt vezető Gergely Gábor. Az új részleg március végi átadását követően, az első másfél havi 30-40 százalékos forgalomnövekedése után májusban már közel duplaannyi vendégük volt a makói Hagymatikumnak, mint az előző év azonos hónapjában. Ez utóbbi tendencia végül a nyári szezon végéig kitartott, még augusztusban is hasonló volt a látogatottság – tudtuk meg. A siker tehát, úgy tűnik, nem csupán az újdonság varázsának köszönhető – bár nyilván kellett hozzá a jó idő is.

A Hagymatikum vendégei kellemesen szórakoztak egész nyáron. Archív fotó: Szabó Imre

Gergely azt is elmondta: bevételeik még a vendégforgalomnál is nagyobb arányban nőttek, bőven megkétszereződtek. Ez annak köszönhető, hogy a bővítéssel együtt olyan új szolgáltatásokat vezettek be, amelyek a belépőjegyek árán felül további pénzt hoztak. Ilyen a csúszda, a VR-szemüveg, a vízi masszázságy és az új koktélmedence.

A Hagymatikum vendégkörében nincs változás: fele-fele hazai, illetve külföldi, és az utóbbiak nagy többsége Romániából érkezik. Gergely szerint ez szerencsés, hiszen a szomszédos ország turistái hajlamosak nagyvonalúan költekezni a nyaralás alatt. A külhoniak kisebb része Szerbia, illetve egyéb országok polgárai.