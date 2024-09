A bordányi termékek az idén is hatalmas érdeklődésnek örvendtek, hazai és külföldi vásárlók is elragadtatással vásároltak a standnál. Az idén a legnépszerűbbek a BBQ szószok voltak, a Dupla barack és a Füstös barna szósz egymással versenyeztek a legnépszerűbb címért. Érdekesség, hogy a Legjava Chilis-gyömbéres Sárgabarack Chutney letaszította a dobogóról a tavalyi abszolút befutót, a Sárgabarack mustárt, amelyből pedig még így is rengeteg került a vásárlók kosaraiba. Az újdonságok mindent vittek.