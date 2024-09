Azért nincs Hódmezővásárhelyen iskolakezdési támogatás, mert a Fidesz nem vezette be! – ezzel érvelt Márki-Zay Péter polgármester a vásárhelyi tévében arra a kérdésre válaszolva, ami nagyon sok szülő fejében is megfogalmazódott és a Fidesz helyi szervezete is feszegette.

Fotó: Mirkó István

Vásárhely nem segítette az iskolakezdést

Csongrád-Csanád vármegyében a települések többsége valamilyen formában segíti a tanévkezdést. Szegeden például 20 ezer forintot, Makón az összes általános iskolás gyerek után 15 ezer forint tanévkezdési támogatást nyújtanak a szülőknek. Székkutason 6500 forinttal segítenek a családoknak, Pitvaroson 5000 forinttal segítették minden gyermek iskolakezdését, az óvodástól az egyetemistáig. Vásárhelyen semmit nem kapott a 3500 tanuló, ezt a helyi Fidesz is kifogásolta. „Márki-Zay szerint »egyéni szeretet, segítség« van Vásárhelyen. Ezzel szemben sokkal valószínűbb, hogy a választások előtti látványberuházások, a felelőtlen pénzszórás és a dínomdánom miatt nem jut forrás a vásárhelyi gyerekek és családok megsegítésére” – írták a közleményükben.

Márki-Zay Péter tehát azt nyilatkozta a tévének, hogy elsősorban azért nincs Vásárhelyen iskolakezdési támogatás, mert a Fidesz ezt nem vezette be.

Márki-Zay Péter nem árulta el a valódi okot

– Ha ugyanis hat évvel ezelőtt már lett volna iskolakezdési támogatás, vagyis a Fidesz bevezette volna korábban, akkor természetesen ezt nem vezettük volna ki. Az már egy másik kérdés, hogy mi valószínűleg jövedelemkorláthoz kötöttük volna, illetve igényléshez. Makón például van iskolakezdési támogatás és a leggazdagabb szülők ugyanúgy megkapják az általános iskolás gyerekeik után, mint a legszegényebbek. Mi célzottan a legszegényebbeket támogatjuk – mondta Márki-Zay Péter, majd arról végül nem beszélt, hogy mi a valódi oka annak, hogy a legszegényebb diákokat sem támogatja a vásárhelyi önkormányzat. A városban nyílt titok, ahogy a Fidesz közleményben is olvasható, hogy az önkormányzat nagyon kiköltekezett a kampány előtti időszakban.

Ebből a kijelentésből akár per is lehet

A polgármester a legszegényebb diákok támogatása kapcsán a saját mozgalma, a Mindenki Magyarországa Mozgalom tanszer-adományozásáról beszélt. Használt tanszereket gyűjtöttek, azt adták át a rászoruló családoknak.