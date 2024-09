– A makói Continental-gyár munkatársainak közel fele a városból, és összesen több mint kétharmaduk a járásból jár be dolgozni. Néhányan a megye távolabbi részeiből és a szomszédos megyékből – hangzott el, amikor szerdán a nyár elején kinevezett új igazgató, Hrubi József invitálására meglátogathattuk az üzemet, bepillanthattunk a mindennapokba, képet kaphattunk a termelés folyamatáról.

A gyárlátogatás alatt is folyt a munka az üzemben. Fotó: Szabó Imre

A Continental makói gyárának – mint annak idején beszámoltunk róla – június 1-től van új vezetője Hrubi József személyében. A pozíciót Purgel Csabától vette át, aki márciustól, regionális vezetői feladatai mellett irányította a makói gyár működését. Hrubiról a cég akkori közleménye azt írta, szakmai pályafutását közvetlenül egyetemi tanulmányai befejezése után a Continentalnál kezdte: 1997-től kerékszenzor-fejlesztéssel és projektvezetéssel foglalkozott szülővárosában, Veszprémben, aztán más, felső vezetői feladatokat is kapott. Dolgozott vezetőként a vállalat mexikói és Fülöp-szigeteki üzemében is. Makói kinevezésekor – ez is a társaság közleményében szerepelt – az együttműködés, a csapatszellem fontosságát hangsúlyozta.

Látogatásunk alkalmával azt is megtudtuk, a makói telephely a cégcsoport magyarországi üzemei közül a nagyobbak közé tartozik. Teljes területe 91 ezer négyzetméter, amiből a termelési terület 38 ezer négyzetméternyi. Mint köztudott, itt részben gumiból, részben műanyagból gyártanak hűtő- és fűtőcsöveket autógyáraknak. Előbbiek a benzin- és dízelmotoros, utóbbiak pedig az elektromos kocsikba kerülnek; ezek gyártásához idén egy automatizált gépsor is munkába állt. Ez utóbbit is láthattuk szerdán.

Hrubi József, miután nagyjából fél órán át végigkalauzolt bennünket a hivatalos nevén ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. gyárában, azt ígérte, hamarosan nyilatkozik is a Délmagyarországnak terveiről, az üzemet érintő elképzeléseiről.