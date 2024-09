Hódmezővásárhelyen 2021 tavaszán, a játszóterek kötelező felülvizsgálata során, 18 játszótér 127 eleméből 108-at kellett lezárni, mert nem feleltek meg az előírásoknak. Utána hirdette meg az önkormányzat a 100 millió forintos játszótér-felújítási programját. A lezárás és a fejlesztés is érintette a Népkertben lévő játszóteret. Elbontották a hajót, aminek a helyére ugyancsak hajó formájú ovivár került. Zenélő játékokat is telepítettek. Cirkusz alakult ki a játszótér ikonikus kőcsúszdájával kapcsolatban, aminek elbontására kéthetes határidőt szabott Márki-Zay Péter polgármester, végül máig a helyén maradt a játékelem. Az önkormányzat most a játszótér fakerítését újítja fel több szakaszban. A munka lassan körbeér.

Fotó: https://promenad24.hu/