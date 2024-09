A hódmezővásárhelyi nyugdíjas lakópark gyakran kerül az újságok címlapjára. Hol azért, mert brutálisan, 100 százalékkal megemelték az egyszeri belépési díjakat, a közelmúltban pedig azért, mert egy idős bácsi napokig hevert holtan a lakrészében, ami az intézmény dolgozóinak fel sem tűnt, egy ételfutár talált rá.

A hódmezővásárhelyi nyugdíjas lakópark is napirenden lesz a keddi közgyűlésen. Újabb áremelés jöhet. Archív fotó: Kovács Erika

A covid után duplájára emelték a belépési díjakat

Vásárhelyen kedden lesz közgyűlés, ahol 17,6 százalékos emelésre készül az önkormányzat. Mint arról lapunk is beszámolt, a covid után brutális áremelést hajtott végre a közgyűlés a nyugdíjas lakóparkban. 2022 őszén a belépéskor fizetendő egyszeri használatbavételi díjat 100 százalékkal, vagyis duplájára emelték. A legkisebb, 34,41 négyzetméteres lakás egyszer fizetendő költsége 6 millió 716 ezer forint lett, a legnagyobb alapterületű, 48,73 négyzetméteres lakás használatba vételi díja pedig 9 millió 506 ezer forint. Hosszú ideig nem tudtak egyetlen lakást sem kiadni, pedig ez a bevétel csökkentette volna a létesítmény óriási éves veszteségét.

2022 őszén a szolgáltatások díja is megemelték, 20 ezerről 26 ezer 500 forintra, és jelentősen nőtt a négyzetméterenként havonta fizetendő bérleti díj is.

A nyugdíjas lakópark így is drága

Lapunkat most Markó Erzsébet lakó kereste meg, aki nyolc éve él a férjével a nyugdíjas lakóparkban. Véleménye szerint már a 2022 őszi emelés is szerződésszegés volt, mert az eredeti szerződésükben, amelyet a beköltözéskor kaptak, az olvasható, hogy maximum az infláció mértékével emelhetik a díjakat.

– Tavasszal suba alatt, szó nélkül emelték meg a garázsaink bérleti díját, de ezt lenyeltük – mondta Markó Erzsébet, aki beszélt arról is, hogy a nyugdíjas lakópark szolgáltatásaival sokan elégedetlenek.

Patkányok rohangálnak a szemeteskonténer körül

– Mi, a férjemmel kettőnkre fizetjük a szolgáltatási díjat, vagyis duplán, amit kapunk érte cserébe, az szinte egyenlő a nullával. A körülmények, így például a lakópark útjai, járdái is egyre rosszabbak, az egyik fáról a minap is leszakadt egy nagy ág. Kupleráj van a nyitott színnél, a konténer körül patkányok rohangálnak. A minap vittem ki a szemetet és a konténer előtt szembejött velem egy patkány. Még szerencse, hogy oldalra indult, mert ha felém jön, szörnyet haltam volna. Másnap szóltam a dolgozóknak. Úgy tudom, már előttem is megtették ezt néhányan. Az volt a válasz, hogy meg van rendelve. Szerintem egy ilyen helyen azonnal kellene lépni – mondta Markó Erzsébet, aki úgy gondolja, az előző emelés óta is nagyon magas a lakóparki havi fizetnivaló, azoknak különösen, akik egyedül élnek. Van olyan lakóparki ismerőse, aki szinte egy hétig ugyanazt eszi, például rántott levest, mert a fizetnivalók rendezése után nem marad másra pénze.