A ciklus utolsó rendkívüli közgyűlésén került napirendre a parkolás kérdése.

Drágább lesz a parkolás januártól Vásárhelyen. Archív fotó: Kovács Erika

Két és fél éve emeltek utoljára

– Legutóbb 2,5 évvel ezelőtt emelte a közgyűlés a parkolási díjakat, azóta nem nyúlt hozzá, holott igen magas volt az infláció – mondta a keddi közgyűlésen Katona Antal, a parkolással kapcsolatos feladatokat is ellátó HMSZ Zrt. vezérigazgatója. Kifejtette, megnézték a környező megyei jogú városok parkolási díjait, Szegeden 1 óra 660, Békéscsabán 510 forint.

Az automaták cseréjéhez is kell az emelt összeg

– Az is indokolja a parkolási díjak emelését, hogy a parkolóautomaták elavultak, a 38-ból 17-et még 2006-ban telepítettek, amelyeknek a cseréje nem húzható sokáig. Egy automata ára 3 millió forint körüli. Minden érv amellett szól, hogy hozzányúljunk a parkolási díjakhoz – mondta az önkormányzati cég vezérigazgatója. Márki-Zay Péter polgármester pedig hozzátette, új parkolókat is kialakítottak, például az Ady és a Kaszap utcán, továbbá a kertvárosban is.

A parkolás óránként 320 forint lesz

Márki-Zay Péter egyik képviselője, Lőkösné Nagy Sarolta sokallta a tervezett, 60 százalékos díjemelést, mert a parkolók egy része kátyús, hiányos burkolatú és közvilágítással sincsenek ellátva. A képviselőnő 250-ről 320 forintra emelésről tett javaslatot, Márki-Zay Péter pedig 360 forintot javasolt. Végül a közgyűlés a 320 forintos óránkénti díjat fogadta el.

Azt is megszavazták, hogy az évi 250 ezer forintos, bemutatóra szóló bérlet ára ne változzon, ebből egyébként csak kettőt váltottak a vásárhelyi cégek.