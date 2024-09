– Tizenhárom év kellett, de végre megvalósult egy régi álmunk itt a szentmihályi sportpálya mellett – mondta szombati sajtótájékoztatóján az MLSZ Csongrád-Csanád vármegyei elnöke, amikor bemutatta a pálya mellett most elkészült vizesblokkot és büféépületet. Nógrádi Tibor szerint ez a komplexum azért épülhetett meg, mert a helyiek összetartanak és nem adnak alább az álmaikból.

Bemutatták a pálya mellett most elkészült vizesblokkot és büféépületet. Fotó: DM

– Gratulálok Nógrádi Tibornak, hogy sikerült tető alá hoznia ezt a beruházást. Nógrádi Tiborral már tizenhárom éve együtt harcolunk Szentmihályért és Dorozsmáért – mondta már Mihálffy Béla. Az országgyűlési képviselő emlékeztetett, hogy évekkel ezelőtt a sportpálya helyén még szántóföld volt, de amikor Nógrádi Tibor bekerült a szegedi közgyűlésbe, akkor elkezdték fejleszteni a sportkomplexumot.

– Azt pedig kifejezetten ajánlom, hogy Nógrádi Tibor kapjon valamilyen díjat a településrészért végzet munkájáért – tette hozzá az országgyűlési képviselő.

Komfortosabb lett a sportpálya környéke. Fotó: DM

Ruzsa Roland önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy fantasztikus, amit a korábbi képviselő tett Szentmihályért.

– Most, hogy Szentmihály is az én körzetemhez került, azt tudom ígérni, hogy itt is folytatom a Dorozsmán megkezdett közösségépítést, mert úgy gondolom, hogy a szentmihályiak többet érdemelnek, mint ami az elmúlt öt évben történt itt – jelentette ki az önkormányzati képviselő.

A rendezvényen bejelentették, hogy a sportpályán rövidesen megrendezik a Szentmihály-Kiskundorozsma öregfiúk mérkőzést.