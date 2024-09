Jelentős pályázati forráshoz jutott Algyő, így a településen számtalan turisztikai attrakció is megújulhat. A nagyközség honlapján ezeket részletezik is. A leglátványosabb beruházás minden bizonnyal a szabadstrand fejlesztése lesz. Molnár Áron polgármester lapunknak elmondta, hogy szeptemberben megtörténik a munkaterület átadása. A szerződést már aláírták a kivitelező Seres Kft. ügyvezetőjével.

Aláírták a szerződést, kezdődhet a kivitelezés. Fotó: algyo.hu

A szabadstrand, valamint a „régi” strandként nevezett part tereprendezése, fejlesztése történik meg, de új területeket is bevonnak a Tisza jobb partján felfelé. A leírásban az is szerepel, hogy az újdonságként bevont területet jelenleg csak beton vasúti talpfákon lehet megközelíteni, ami nem felel meg az elvárt színvonalnak, például iszonyatosan porol. Ezt rábetonozással oldják meg. De tesznek ki új információs táblákat is, és egy csúszdát is telepítenek.

A Tájház és az Ezerjóház a töltés mentett oldalán, a Polgármesteri Hivatal mellett található, közel a Szent Anna kikötőhöz vezető rámpához. Mind a Tájház, mind az Ezerjóház, valamint a közös udvaruk kiegészítő rendezvények megtartására, közösségi találkozópontnak alkalmas. A kapu azonban annyira rossz, és az állapota sem illik a felújított épülethez, ezért lecserélik. Az Ezerjóházhoz kerékpártámaszokat raknak, és egy járdát is építenek a két belső épület közé.

A tanösvénnyel együtt pedig felújítják a Levendula hotelnél a hangárt, azért, mert a tanösvény ott végződik.