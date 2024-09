Helyi gazdaság 35 perce

Vetésterületek: feltörekvőben az édeskömény Csongrád-Csanádban

Továbbra is krumplinagyhatalom Csongrád-Csanád, míg búzát idén kisebb területen termesztettek a gazdák. A KSH nemrég publikált kiadványából az is kiderül, hogy az édeskömény is felfutóban van nálunk, vetésterületének bővüléséhez nyilvánvalóan köze van annak is, hogy többféle támogatás igényelhető rá.

Varga Anna Varga Anna

A fontosabb növények vetésterületét vette górcső alá a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nemrég publikált kiadványában, amely az idén júniusi állapotokat elemzi. Ebből kiderül, hogy 2024-ben országosan búzát és repcét az előző évinél kisebb területen termesztettek, a kukorica és a szója vetésterülete viszont nőtt. Folyamatosan bővül az édeskömény vetésterülete: idén már több mint ezer hektáron termesztettek édesköményt Csongrád-Csanádban. Fotó: Shutterstock Hazánk területének csaknem 55 százaléka, mintegy 5 millió 71 ezer hektár volt mezőgazdasági terület idén június elsején, ezek – a termőhelyi adottságokhoz igazodva – az Alföldön összpontosulnak. A kiadványban szereplő ábráról kiderül, hogy Csongrád-Csanád teljes területének 75,4 százaléka volt mezőgazdasági terület. A szomszédos Bács-Kiskunban ez az arány 54,7, míg Békésben 84,2 százalék. Csökkent a búza vetésterülete A KSH azt írta, hogy az őszi vetésű gabonafélék számára összességében kedvező volt az időjárás, sőt a szokásosnál akár két-három héttel előrébb jártak a növényfejlődésben. Csongrád-Csanádban is jó két héttel hamarabb kezdődött az aratás, az általunk megkérdezett gazdák jó minőségről, ám csekély termésmennyiségről számoltak be. Egy vásárhelyi cégnél például a búza hektáronként mindössze 5 tonna körüli átlagot hozott, az árpa pedig 6 tonnát termett. A fontosabb szántóföldi növények vetésterületét tekintve Csongrád-Csanádban őszi búzát 55,4, kukoricát 40,8, napraforgót 35,9, míg repcét 10,8 ezer hektáron termesztettek. Csökkenés egyedül az őszi búza vetésterületében látható az előző évhez képest a kiadvány szerint. Az is kiderül, hogy továbbra is krumplinagyhatalom vagyunk, hiszen az országos 6,5 ezer hektáros burgonyaterület csaknem harmada Csongrád-Csanád vármegyében található. Felfutóban az édeskömény Az édesköményt, vagy más néven ánizskaport, vezérkaport hazánkban korábban mindössze alig néhány ezer hektáron termesztették, viszont a változó időjárási és gazdasági viszonyok miatt vetésterülete kiugróan – 2024-ben már több mint 14 ezer hektárra – megnövekedett. Az országosan mintegy 14,4 ezer hektárnyi édeskömény termesztésének közel kétharmada négy vármegyére koncentrálódik: Baranyában 4,9, Somogyban 2,0, Békésben 1,3, Csongrád-Csanádban pedig mintegy 1,1 ezer hektárnyi a területen termesztik.

Nem véletlen a bővülés A KSH kiadványában megjegyzik, hogy a területének rohamos növekedése azzal is magyarázható, hogy ökológiai támogatásban is részesülhetnek más egyéb támogatások mellett, illetve gyakran be sem takarítják, hanem újabb és újabb területeket ültetnek be édesköménnyel. A növény egyébként évelő, ráadásul az ökológiai minősítéshez néhány évig vegyszeres kezelésektől mentesen pihentethető az adott földterület. Jövedelemtámogatás is igényelhető utána, ami szintén jelentős bővülést mutat az adatok szerint: míg 2020-ban csak 387 ügyfél igényelt jövedelemtámogatást mindössze 2922 hektár édeskömény vetésterületre, addig mindez idén már csaknem ötszörösére, vagyis 1863 ügyfélre és 14 ezer 385 hektárra emelkedett.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!