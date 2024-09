Új pályázatot ír ki a vásárhelyi önkormányzat, hogy tényleg lehessen zenélni 1 órája

Zenekari próbaterem - 100 milliót költöttek rá, csak a visszhangra nem gondoltak

Úgy készült el Hódmezővásárhelyen a polgármesteri hivatal pincéjében kialakított terem, hogy ott egyelőre nem lehet zenélni, mert zeng, bong, visszhangzik. Most új pályázatot kell, hogy kiírjon az önkormányzat, hogy tényleg zenekari próbaterem legyen, ahogy eredetileg is tervezték. Erről Márki-Zay Péter számolt be a helyi tévében.

Zenekari próbateremmé alakítják át a városháza alatti pince egy részét, ahol kamaraszínházi előadásokra, kisebb koncertekre is lehetőség nyílhat. A munka elkészült, jelenleg a műszaki átadás zajlik – jelentette be Márki-Zay Péter. Csak arra a célra nem alkalmas, amire szánták. Zeng, bong, visszhangzik a próbaterem. Fotó: Hódmezővásárhelyi önkormányzat Zenekari próbateremre volt pénz, az iskolákra nem A próbaterem alapterülete 370 négyzetméter, és 144 fő befogadására alkalmas. A fűtése elektromos, csakúgy, mint az ablakok nyitása, a világítást pedig szabályozni lehet. A mozgáskorlátozottaknak lépcsőliftet is kialakítottak. A beruházás költségei, a Hódpress információi szerint, közel 100 millió forintra rúgnak, holott egy éve még csak 20 millióról volt szó... . A helyi fideszes képviselők többször is hangot adtak azon véleményüknek, hogy ez egy látványberuházás, ami nélkül meglenne a város, a pénzt inkább az önkormányzati tulajdonban lévő iskolákra kellene fordítani. Mint arról lapunk is beszámolt, tavaly például 460 millió forintos pályázati pénzt adott vissza a város, amit 2017-ben a Fidesz nyert 3 iskola energetikai korszerűsítésére, mert még a Lázár János által kijárt plusz 170 millió forinttal együtt sem lett volna elég a kivitelezésre. Az árak ugyanis 6 év alatt, amíg nem történt semmi a fejlesztéssel, nagyon megemelkedtek. A város ahhoz a beruházáshoz ezek szerint nem szándékozott saját erővel hozzájárulni. Márki-Zay Péter: A kivitelezés jól sikerült A zenekari próbaterem elkészült, jelenleg a műszaki átadása zajlik, aminek nincs akadálya, jól sikerült a kivitelezés. Csakhogy mégis „prücök” került a gépezetbe. Erről maga Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere számolt be az Időben című műsorban. A zenekari próbaterem ugyanis bármilyen célra megfelel majd, csak éppen arra nem, amire kiadták a 100 millió forintot. Ugyanis a próbaterem jobban visszhangzik, mint Tihany. Meg kell oldani az akusztikát A zenekari próbateremben az akusztikát meg kell oldani. A visszhangot különböző akadályokkal kell csillapítani, amelyek a hang visszaverődését fékezik. Az akusztikai megoldásra pályázatot írunk ki – jelentette be Márki-Zay Péter.

Hogy az eredeti beruházásba ez miért nem került bele, hiszen a kezdetektől zenekari próbateremről beszéltek, nem tudni. Annyi bizonyos, ilyen „prückök” más fejlesztéseknél is előfordultak, legutóbb például a Kossuth téri, úgynevezett budibüfénél, ahová olyan ajtót építettek a mozgáskorlátozotti WC-re, ahol nem fér be a kerekesszék. Ezt a hibát éppen most orvosolják.

