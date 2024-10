A debreceni minta

A rendezvényen Papp László, Debrecen polgármestere arról beszélt, milyen hatással volt a térség gazdaságára a BMW gyár érkezése. Nem nehéz Szeged és Debrecen között a párhuzamot megtalálni, hiszen mindkettő egyetemi város, melynek korábban nem volt ipara – és most hozzánk is érkezik egy autógyár. Debrecenben 2014-ben indult el egy új gazdaságfejlesztési folyamat, melynek eredményeként mostanra megtízszerezte iparterületei nagyságát, 12,5 milliárd eurónyi működő tőke érkezett a városba és közel 20 ezer új munkahely jött létre. Nem véletlen, hogy a Financial Times olyan városok mellett sorolta a világ 10 legjobb tőkevonzó városa közé Debrecent, mint New York, Hong-Kong vagy Dubai.

Mint a polgármester elmondta, a város az uniós forrásokat elsősorban a gazdaság fellendítésére fordította, de szerinte az nem jó, ha a város egyéb szolgáltatásai nem tartanak lépést ezzel a folyamattal. Éppen ezért Szegednek is azt javasolta, amit ők is tettek, vagyis hogy az oktatás, kultúra és a közlekedés fejlesztésére is költsön, tapasztalatai szerint ugyanis így lehet csak sikereket elérni. Hogy pontosan milyen a debreceni minta, arról szombati lapunkban olvashatnak majd bővebben.

A rendezvényen szó esett a mesterséges intelligenciáról, rendeztek kerekasztal-beszélgetést a gazdasági kilátásokról és tartottak jótékonysági árverést is.