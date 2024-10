A TOP pluszos programban az Élhető települések elnevezésű, Közösségi terek és zöldfelületek fejlesztése című pályázattal újul meg a balástyai művelődési ház, a beruházás munkálatait a szegedi SZEKÉP Kft. végzi. A négy részből álló pályázatra 290 millió forintos százszázalékos intenzitású támogatást nyert az önkormányzat, ebből a „művház” szelete bruttó 74,2 millió – tudtuk meg Péterné Bárkányi Tímea projektmenedzsertől.

Javában zajlik a balástyai művelődési ház felújítása. Fotó: balástyai önkormányzat

Falak és burkolatok

– A belső rész teljesen megújul – vette át a szót Ujvári László polgármester – lebontották az oldalfalakat burkoló anyagot, már a padlót is felszedték, és az új három részből áll majd: az úgynevezett szerelőbetonra víz- majd hőszigetelés kerül, utána jön a végső padlóburkolat. Az is lényeges, hogy az oldalfalakra az akusztika szempontjából is megfelelő, ideális burkolat kerül – sorolta a településvezető.

Fűtés és külső szigetelés

A fűtés is teljesen megújul, amit hűtő-fűtő, költséghatékony és energiatakarékos klímákkal oldanak meg. A külső munkákat is elkezdte már a kivitelező cég, 15 centi vastag kőzetgyapot szigetelés kerül a falakra, pillanatnyilag ezt végzik a szakemberek. A nyáron kezdett munkákkal jövő őszre készül el a SZEKÉP Kft., addig Balástya közösségi élete nélkülözni kényszerül az intézményt.

– A zárt térben tartandó kulturális eseményeinket addig az iskola sportcsarnokában, a könyvtárban és a tanodában rendezzük meg. Jövő ősztől viszont egy teljesen megújult, korszerűbb, a mai kor követelményeinek megfelelő művelődési házba költözhetünk vissza – közölte Ujvári László.

A másik három

Soroljuk fel a négy projektet tartalmazó 290 millió forintos beruházás további elemeit is. Az első, hogy az Emlékháztól a volt orvos lakás és az orvosi rendelő előtti területeken, a védőnői tanácsadóig, a Rákóczi és a Kóródy utca sarkán parkot alakítanak ki. A második rész az Ady utcai pihenőerdő létrehozása, közepén másfél méteres sétánnyal. A művelődési házat tárgyaltuk, a negyedik elem pedig a Hunyadi utca 30. szám alatti, Balástyán csak Bárkányi-házként ismert önkormányzati ingatlan korszerűsítése, és átalakítása a civil szervezetek központjává. A munkák mindegyiknél megkezdődtek.