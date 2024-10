Hódmezővásárhelyen, a Kossuth téren tavasz eleje óta áll látszólag nyitásra készen a pavilonkávézó, vagy ahogy a vásárhelyiek emlegetik, a budibüfé. Lassan már a muskátlik is elhervadnak az épület körül, de még mindig nem fogad kávézni vágyó, vagy éppen magukon könnyíteni kívánó vendégeket.

A Kossuth téri pavilonkávézó, vagy ahogy sokan nevezik, budibüfé lehet, hogy még idén megnyit. Fotó: Kovács Erika

Kijavították a hibát, már beférnek az ajtón a kerekesszékek

Mint azt lapunk is megírta korábban, az épületre azért nem adták ki a hatóságok a működési engedélyt, mert az épület hátsó traktusában lévő mozgáskorlátozotti WC-re olyan ajtót helyeztek fel, ahol nem fért volna be egy kerekesszék. Azóta ezt a hibát kijavították, az 50 millió forint városi pénzből megvalósított házikó pedig zöld utat kapott a működéshez. Az építkezést több botrány is kísérte, és ami miatt még számos kritikát kapott az az, hogy a pavilon körül, egy 2-300 méteres körben több kávézót is felkereshetnek az emberek, ezért többek szerint ez egy felesleges látványberuházás volt.

A budibüfé hátsó fele nyilvános WC lesz

– Megjött a Kossuth téri pavilonunk működési engedélye, úgyhogy átadtuk annak a vállalkozóak, aki nyílt versenyben a legjobb ajánlatot tette az üzemeltetésre. Néhány nap, vagy néhány hét kell neki, míg az ő engedélyei is rendben lesznek. Utána kezdheti meg az üzemeltetést, szerintem egy-két hónapon belül lehet már ételt-italt fogyasztani hétvégén késő éjszakai időpontban is – mondta Márki-Zay Péter a vasárnap esti szokásos videójában. Hogy mi lesz a pavilonkávézó étel-ital ajánlata, ez majd kiderül, annyi bizonyos, hogy a vállalkozónak a nyilvános WC részt is üzemeltetnie kell, amit ingyen használhatnak majd azok, akiknek szükségük van rá.

A pihenőparkban is hamarosan nyit a büfé

A polgármester azt is elújságolta, hogy a Hódtói Pihenőpark büféjét is kivette egy vállalkozó.

– Remélem, sikeres lesz. Nagyon régóta keresünk már oda bérlőt, most megint jelentkezett valaki. Idén volt már ott egy másik üzemeltető, de ő végül feladta. Reméljük, hogy az új vállalkozó hosszabb ideig és sikeresen működteti majd a büfét – említette meg Márki-Zay Péter.