A Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungnak adott interjút nemrégiben Stella Li, a BYD vállalat elnökhelyettese. Arról beszélt, hogy a cég fel akarja gyorsítani eladásait Németországban a következő hat hónapban. Az Európai Unió büntetővámjáról, amit a Kínában gyártott elektromos autókra vetettek ki, azt mondta, az autóvásárlók így nehezebben jutnak majd hozzá a kínai ipar gyártmányaihoz. Jelenleg 10 százalék alapvám vethető ki a Kínából behozott elektromos autókra, az új szabályozás szerint azonban erre akár további 35,3 százalékot is rárakhatnak, így akár 45 százalékos büntetővámot is kellhet majd fizetni bizonyos típusokra. Az EU azzal indokolta a döntést, hogy a hatalmas támogatásoknak köszönhetően a keleti gyártók olyan olcsón tudják kínálni elektromos autóikat, amely már veszélyezteti az európai gyártók piacon maradását. A döntés ellen egyébként Magyarország és Németország is tiltakozott, ez azonban mégsem volt elegendő.

Jövő év végétől beindulhat az elektromos autók gyártása Szegeden. Illusztráció: Vémi Zoltán

Az interjúban az is elhangzott, hogy szegedi üzemük futószalagjairól már 2025 végétől legördülnek az első helyben gyártott villanyautók. Ezeket nem érinti és nem drágítja meg, hogy az EU 2025-től megszigorítja az új autókra vonatkozó károsanyag-kibocsátási normáját. Li elzárkózott attól, hogy konkrét darabszámot mondjon arról, hány autót akarnak eladni Németországban vagy Európában a jövő évben. Azt azonban elárulta, hogy jellemzően 25 ezer és 30 ezer euró közötti áron, azaz 10-12 millió forintért akarják adni autóikat.