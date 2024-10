A település vezetése még 2022-ben pályázott TOP Plusz pályázati forrásra az Élhető települések kategóriában a székkutasi csatornahálózat fejlesztésére.

Készül a csatornahálózat. A Mágocsi úton félpályás útlezárás mellett zajlik a munka, a csatorna burkolása már egy hosszabb szakaszon elkészült. Fotó: Kovács Erika

Többletforrásra volt szükség

– Még abban az évben megszületett a döntés, hogy 150 millió forintot nyertünk a székkutasi bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére. Az engedélyezési és kivitelezési tervek 2023 augusztusára készültek el, ekkorra a hatósági engedély is a birtokunkban volt. Év végére a kivitelezőt is kiválasztottuk. A munka azonban nem kezdődhetett el, mert az elnyert forrás eddigre már kevésnek bizonyult – mondta a projektnyitó rendezvényen Szabó Emese, Székkutas új polgármestere. A településnek többletforrásra volt szüksége, amit a pályázat irányító hatósága idén júliusban jóváhagyott, így összesen bruttó 168 millió 650 ezer 812 forint áll Székkutas rendelkezésére a projekt megvalósításához.

A csatornahálózatot fel kell újítani

A beruházás a Mágocsi utat, a település határában a házak mögötti területet és a Németh László utca melletti területet érinti, összességében több mint egy kilométer hosszúságban. A belvíz- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása azért vált szükségessé, mert az elmúlt években bemosódtak, erodálódtak és a zöld növényzet is megtelepedett az árkokban. Ezáltal a földmedrű csatornák vízszállító kapacitása jelentősen leromlott.

Év végére elkészül

A kivitelezők a beruházás első lépéseként egy meglévő csatornát takarítottak ki. A munkálatok már elkezdődtek, a Mágocsi úton, a település határában jelenleg félpályás útlezárás mellett zajlik a fejlesztés, a közlekedést forgalmi lámpa irányítja. A projektnyitó rendezvényen elhangzott, a csatornamedreket 1365 méteres szakaszon burkolják ki, ebből a nyílt szivárgó elemes csatornák hossza 690 méter, a nyílt burkolt csatornák hossza pedig 675 méter.

A fejlesztés során a vízvisszatartásra is gondot fordítanak. A csatornaburkoló betonelemek körülbelül felének alján lyukak találhatók, amelyeken a víz a földbe szivároghat. A mederelemek alá 30 centiméter vastagságú osztályozott kavics ágyazatot is építettek, ami további tározó térfogatot jelent. Nem engedi, hogy a víz azonnal lefolyjon, hanem szivárgást tesz lehetővé, így is próbálják növelni a rendkívül alacsonnyá vált talajvíz szintet. A beruházás a tervek szerint év végére elkészül.