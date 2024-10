A duális képzés is ott van a 30 éves Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységei között. De hogy pontosan mit is takar az, hogy duális képzés vagy tanulói szerződés, és mely cégekből válhat duális képzőhely, arról Horváth Gáborral, a kamara képzési vezetőjével és Lángi Zoltánnal, metALCOM társtulajdonosával, igazgatósági tagjával beszélgettünk. A szentesi vállalkozás már kiérdemelte Az év duális képzőhelye címet is.