– A kiszombori határátkelőt az M43-as autópályával összekötő út továbbra is aránytalanul nagy terhet jelent városunk számára. Szeretnénk, ha az elkerülőút megépülése által az átmenő forgalom jelentősen csökkenne – ezt mondta pontosan az elkövetkező öt évre szóló programbeszédben a régóta várt beruházással kapcsolatban. Az, hogy ezt külön is megemlítette a városházán, az eskütétel után felvázolt tennivalók között, az ügy fontosságát jelzi.

Az elkerülőút a Kölcsey utca lakóinak lenne a legfontosabb. Fotó: Szabó Imre

Elkerülőút nélküli évek

Eredetileg úgy volt, hogy a várost elkerülő körgyűrű északkeleti szakasza az M43-assal együtt épül meg; erről már 2007-ben is írtunk. Ez elsősorban a Kölcsey és az Ardics utcán élők számára volna fontos, ezen a kettőn keresztül lehet ugyanis – Maroslelét is érintve – feljutni a sztrádára. Ezek együttes hossza mintegy 1,7 kilométer. A nagy forgalom 2012 óta probléma: az ott élők folyamatosan panaszkodnak, különösen az időről időre előforduló balesetek miatt. Emiatt különböző forgalomlassító eszközök kihelyezését is kérték – eredménytelenül.

A tervek már készülnek

A kiszombori elkerülőút ügye legutóbb 2022 tavaszán került ismét szóba. , amikor Lázár János parlamenti képviselő a falu képviselő-testületével egyeztetett.

Azt a tervet kell megvalósítani, ami szerint a hídon áthaladva azonnal egy körforgalomból, még a város belterülete előtt balra elhaladva meg lehet kerülni Makónak azt a városrészét, ami Kiszomborhoz a legközelebb van

– mondta. Hozzátette, ez a zomboriaknak is jó, hiszen anélkül mehetnek a sztrádára, hogy Makóra be kelljen hajtaniuk.

Akkor elhangzott az is, hogy a tervek már készülnek.