Csütörtökön tartotta meg a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara az Enterprise Europe Network Szegeddel közösen a TOP 100 Gazdasági Konferenciát. Mint megírtuk, ezen beszédet mondott Papp László, Debrecen polgármestere. A település nagyjából tíz év előnyben van Szegedhez képest: a jelentős ipari területekkel nem rendelkező egyetemi városban akkor kezdtek el felkészülni egy nagy autógyár, a BMW érkezésére. Debrecenbe egy évtized leforgása alatt 12,5 milliárd eurónyi működő tőke érkezett, és közel húszezer új munkahely jött létre. Hogy mindezt hogyan érték el, erről árult el részleteket.

Papp László szerint a siker kulcsa, hogy több területet egyszerre kell fejleszteni. Fotó Karnok Csaba

Fotó: Karnok Csaba

Nem elég csak a gazdaságot fejleszteni

– Mikor a BMW bejelentése megtörtént, akkor tudtam, hogy Debrecen kicsit lassú, csendes fejlődési folyamata hirtelen felgyorsul. Teljesen átformálja egy város jövőképét egy ilyen jelentőségű befektető, éppen ezért a helyzetet komplexen kell kezelni – mondta a polgármester.

Debrecenben 2014-ben indult el az új gazdaságfejlesztési folyamat. Az alacsony iparűzési adóval gazdálkodó, kevés munkahelyet kínáló városban megtízszerezték az iparterületek nagyságát és gazdasági alapot hoztak létre, melyből segítették a gazdasági szereplők megtelepedését. Ugyanakkor azt is felismerték, hogy más területeket is kell fejleszteni a gazdasággal párhuzamosan. Első magyar városként 2015-ben Debrecenben épült angol nyelvű nemzetközi iskola, mely mostanra az óvodától az érettségiig kiszolgálja a fiatalokat.

– Ez volt a legfontosabb a siker hátterében, hiszen így a külföldi cégek vezetői is bátran jöttek családostól Debrecenbe – mondta a polgármester. De indítottak német nyelvű iskolát is, és a szakképzés mögött is ott állnak már az új munkáltatók.

Gondoltak a közlekedésre és a lakhatási problémákra is

– A létrejött értékláncba a kis- és középvállalkozásokat is be kell kapcsolni. Egyedi megoldásként létrehoztunk egy kkv-parkot is az ipari parkokéval megegyező feltételekkel. Ez újabb 256 munkahelyet teremtett – mutatott rá. Mindezek mellett fejlesztették a közlekedést is, 2025-ben pedig indítják a lakásprogramot, hogy a megduplázódott lakásárak mellett is legyen esélyük a helyi fiataloknak otthonhoz jutni. Az újépítésű bérlakások költségeit egyenlő arányban viselik majd a bérlők, az önkormányzat és a munkáltatók.