Egész napos állásbörzét rendezett lapunk kiadója szerdán az Árkád Szegedben. A munkakeresők és a továbbtanulni vágyók is találhattak jó ajánlatot a Hova? Tovább! Délmagyarország Állásbörze és Felnőttképzési Expó huszonegy kiállítójának standjánál, rengeteg területről.

Állásokkal, megszerezhető szakmákkal várták a kiállítók az érdeklődőket. Fotó: DM

A kétkezi munkában van a jövő

– Mi elsősorban az ingyenes felnőttoktatásainkat népszerűsítjük – mondta el lapunknak Hajdú István, az Alföldi ASzC Bársony István Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatója.

– Sok érdeklődő jött már az első pár órában is, népszerű például a mezőgazdasági gépjavító és a fakitermelő szakma is. Jönnek olyanok is, akik már rendelkeznek szakmával, de szeretnének váltani, sőt, olyanok is, akik eddig teljesen más területen dolgoztak. Egy középkorú hölgy például azt mondta, úgy látja, hogy most már a kétkezi munkában van a jövő, és arról érdeklődött, hogyan tudna megtanulni traktort vezetni. Ezt a jogosítványt például nálunk teljesen ingyenesen meg lehet szerezni – mesélte.

Voltak, akik konkrét elképzeléssel érkeztek a rendezvényre. Kovács Patrik és Pelyva Bence például pályakezdő informatikusok, ilyen állást keresnek.

– Jobb így érdeklődni, mint online hirdetésekre beküldeni az önéletrajzokat. Itt egyből fel is tehetjük a kérdéseinket – mondták.

A cégek is toborozták az új munkatársaikat

Erdei Harmat és Ördögh Ramóna formatervező hallgatóként nyári gyakorlati helyüket keresték az állásbörzén.

– A környéken nincs túl sok lehetőség, ráadásul ez egy friss szakma, sokan nem is tudják, hogyan tudnának bennünket elhelyezni cégen belül. Itt viszont találtunk egy céget, ami konyhabútor-tervezéssel is foglalkozik, a képviselőikkel beszélgettünk is – mesélték a lányok.

A rendezvény egyébként nem csak az álláskeresőknek, a cégeknek is hasznos volt.

– Sok új kollégajelölttel tudtunk beszélni, de a munkánkkal kapcsolatban is nyitottak az emberek – osztotta meg velünk tapasztalatait az egyik pénzügyi tanácsadó cég képviseletében Kovács Eszter.