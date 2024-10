22 éve töretlen sikerrel működik a 30 éves Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamarában a Széchenyi Kártya Program, amelyről a kamara gazdasági vezetőjével, Baricz Terézzel beszélgettünk. De velünk tartott Kovács István is, a szegedi Kovács Autóalkatrész Kft. tulajdonosa is, aki a vállalkozótársai figyelmébe ajánlotta a hitelprogramot, hiszen ők már éltek a lehetőséggel. Beszéltünk még többek közt a TOP100 Gazdasági Konferenciáról és arról is, hogy István szerint mi kell ahhoz, hogy egy vállalkozás ott legyen a vármegye top100-as listáján.