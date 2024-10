– A bordányi Ádám Jenő Általános Iskolából egyenes út vezetett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre?

A bordányi Bálint Béla magyarországi ingatlanárak becslésére készített ingatlan értékbecslő alkapmazást. Egy szegedi konferencián mutatta be kutatási eredményeit. Fotó: Török János

– Az általános iskolás tanító nénim, Sólyáné Sárközi Ágnes Erzsébet különösen figyelt a tehetséggondozásra. Úgy értve, hogy külön foglalkoztak velem, mert látták, hogy érdemes. Sok energiát öltek a felkészítésbe. Innen nem volt akkora ugrás a Dugonics András Piarista Gimnázium, ahol szintén sokat feccöltek, vagyis rengeteg energiát fektettek a tehetséggondozásba. Sok ember előtt ott a lehetőség, hogy eljusson Bordányból a műegyetemre – mondta lapunknak.

A legkiválóbb ösztöndíjas

A bordányi Bálint Bélával, a műegyetem fizikus-mérnök hallgatójával egy szegedi konferencia szünetében ültünk le beszélgetni. Őt választotta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kara az Új Nemzeti Kiválósági Program Tehetséggel Fel! kategóriájában a legkiválóbb ösztöndíjasnak. A húszéves fiatalember magyarországi ingatlanárak becslésére készített nagy nyelvi modelleket is felhasználó regressziós modellt. Ezt mutatta be a szegedi tudományos konferencián.

Számosítják a buszmegállót

Amikor megkaptam az ösztöndíjat, megkerestem a témavezetőmet, Molontay Rolandot, aki az egyetemen működő HSDSLab-ot vezeti és ahol a kutatómunkát csináltam. Hatalmas mennyiségű adatunk van arról, milyen ingatlanokat mennyiért hirdetnek. A kutatási témám az volt, hogy szeretnénk minél pontosabban megmondani azt, mennyibe kerül az adott ingatlan. Ehhez három különböző technikát használunk: van a generatív mesterséges intelligencia, amivel a leírásokat dolgozzuk fel, ez hasonlóan működik, mint a ChatGpt. Aztán van a helyi tulajdonságokkal foglalkozó rész. Ezt úgy kell elképzelni, hogy számosítjuk, milyen közel van a legközelebbi buszmegálló, bolt vagy templom. A harmadik pedig az, hogy milyen az adott település gazdasága. Ezeknek a kombinációjából összeáll egy eredményes becslőprogram

– magyarázta.

Kiváltható a közvetítő?

Tehát az eladó ennek segítségével tudja belőni az árat. Akár azt is fel lehet majd mérni, ha egy eladó a piaci ár fölött, vagy az alatt hirdeti-e az ingatlanát. Vagy ha az eladónak nincs ingatlanosa, szakértő ismerőse, akkor ezzel saját magának be tudja árazni, nagyjából mennyit ér az ingatlan és így akár az is lehet, hogy nem is lesz szüksége közvetítőre.