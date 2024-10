A falu lakói Kis-köznek nevezik azt az átjárót, amely a malomtól visz át a Székács Elemér utcára. A másik szakasz pedig az önkormányzat előtti parkolótól a volt netkávézóig tart, ahol most a hódmezővásárhelyi Slayers Of The Streets motoros egyesület székháza található. A tönkrement járdák új aszfaltburkolatot kapnak. A két szakasz körülbelül 500 méter hosszú – tudtuk meg Vágó Miklós polgármestertől.

Két járdaszakasz újul meg Illusztráció: Shutterstock

Fotó: Shutterstock