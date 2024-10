Eltűnhet a makói vöröshagyma?

A makói székhelyű Csanád és Térsége Gazdakör elnöke is úgy tudja, száz hektár körüli lehet az eredeti makói vöröshagyma területe a városban és környékén.

Már csak néhány olyan család foglalkozik vele, amelyik ezt szívügyének tekinti

– mondta. Magyarázatként hozzátette: miután bejöttek a magról vetett külföldi fajták, amelyek három- vagy akár ötször annyi termést is képesek hozni, kiszorult a három év alatt termelhető itteni változat. Ez ugyan beltartalmi értékeiben és ízében gazdagabb, ezt azonban például a multik nem igazán hajlandóak megfizetni.

Lesz-e így jövője a makói hagymának, vagy végleg eltűnik? Vass Gábor szerint, aki maga is termeszt vöröshagymát, van esély a folytatásra.

Szerintem ha nem is nagy területen, de egy viszonylag szűkebb, igényes vevőréteget kiszolgálva továbbra is fennmaradhat

– vélekedett. Úgy tudja, ennek érdekében folyik egy brandépítő munka is, aminek köszönhetően a vásárló biztos lehet abban, hogy valódi, eredeti fajtájú, helyben termesztett makói vöröshagyma kerül a kosarába.

Európai uniós eredetvédelemmel is rendelkezik. Fotó: Karnok Csaba

Makói hagyma: az eredetvédett hungarikum

Emlékezetes, a Hungarikum Bizottság éppen tíz esztendeje döntött arról, hogy a makói hagyma is bekerül a hungarikumok gyűjteményébe – 15 esztendeje pedig európai uniós eredetvédelmet is kapott a makói tájkörzetben, a megfelelő technológiával termesztett, eredeti fajtájú vöröshagyma. Pásztor Vilmos, a Hagyma Terméktanács akkori elnöke a hír hallatán azt mondta, a rang odaítélése megkésett. Akkoriban ugyanúgy száz hektáron termesztették, mint most.