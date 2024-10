Nemrégiben Székely Ildikó önkormányzati képviselő és Farkas Éva Erzsébet lakossági fórumán hangzott el: hamarosan újjászülethet a Maros-parti vadászház. Az ezzel kapcsolatos elképzelésekről korábban, évekkel ezelőtt is szó esett olykor – az önkormányzat többször próbált pályázati támogatást szerezni a beruházáshoz. A Maros-part egyébként szívügye a városnak, hasonló forrásból komoly összegeket költenek rá hosszú ideje: létesült itt lombkoronasétány, felújították a strandot, megépült az egykori nyári tábornál a Zöld ház.

A Maros-parti vadászház őszi napütésben. Fotó: Szabó Imre

Maros-parti vadászház vagy kísértetkastély?

A vadászház éppen a strand és a Zöld ház szomszédságában van, ráadásul nagyjából innen indul a Makót és Apátfalvát összekötő, páratlan szépségű túraútvonal az ártéri erdőben. Sajnos, az épület és környéke mostanra elszomorító képet mutat – tapasztaltuk a helyszínen járva. Az udvart felveri a gyom, használt bútorok egymás hegyén-hátán, az ajtók-ablakok némelyike hiányzik, a tető is tönkrement. Mivel a kapu nincs bezárva, a házban is szét tudtunk nézni. A mellékhelyiség szétverve, az emeletre, illetve a tetőtérbe vezető fa csigalépcső rogyadozik, az egykor jó hangulatú rendezvényeknek helyt adó nagyterem falai csupaszok, mállanak, csak a pult roncsa van még a helyén. Mindenütt szemét, pókháló – mostani állapotában inkább kísértetkastélyra emlékeztet.

Ökoturisztikai központ lesz

A tervek szerint mindez azonban hamarosan a múlté lesz. Az említett lakossági fórumon az hangzott el, a Maros-parti vadászház úgynevezett ökoturisztikai központ lesz, ami a vidék természeti értékeit mutatja be. Ehhez már a konkrét tervek is elkészültek – a megvalósítás 470 millió forintba kerül majd. Hasonló, úgynevezett TOP pluszos forrásból szeretnének egyébként kerékpárutat is építeni a Maros-partra, mely el is haladna a vadászház előtt. Ez Szeged irányából, Kiszombor felől csatlakozna a makói hálózathoz: a Liget utca végétől indulva teremtenék meg az összeköttetést a Maros-parti üdülőövezettel, majd onnan kivezetnék Gerizdes felé.